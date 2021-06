Avseniki kar šest ur igrali brezplačno

Mladi Sašo Avsenik s slavljencem FOTOGRAFIJI: O. B.

Minuli konec tedna je bilo veselo in razigrano v Veržeju, dober streljaj od znamenitega Babičevega mlina na reki Muri. Tam je okrogel življenjski jubilej, 70. rojstni dan, praznoval znani Veržejec, ki ga mnogi v Prlekiji poznajo kot nekdanjega predsednika Krajevnega odbora Rdečega križa Veržej, danes pa predsednika Društva generala Maistra Veržej.»Pred dobrimi dvanajstimi leti sem prebral, da se ustanavlja hišni ansambel Saša Avsenika. Takoj sem šel v Begunje in novemu ansamblu obljubil, da jim bom brezplačno pomagal pri promociji, kar se je tudi zgodilo. Edini pogoj je bil, da so mi prišli zaigrat za moj 60. rojstni dan in sedaj za še deset let višji jubilej. In to se je obakrat zgodilo. Še posebno so me razveselili tokrat, ko smo nekako prišli iz koronakrize in smo se lahko ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ nekoliko bolj družili. Zato sem zraven povabil sorodnike, prijatelje in sosede, kakšnih 85 nas je bilo. Seveda so mi zelo pomagali svojci in sorodniki, svak je prispeval prašiča, drugi kaj drugega, vnukinja me je lepo oblekla, v Kapelskih goricah imamo svoje vino in vse skupaj je bilo zelo poceni za moj proračun. Ko gre za prijatelje, nič ni drago,« nam je razlagal veseli slavljenec, ki so ga še posebno presenetili člani Hišnega ansambla Avsenik, ki so kar šest ur razveseljevali vse prisotne, in to povsem brezplačno, pravzaprav za hrano in pijačo, čeprav tovrstne skupine za veselico računajo blizu pet tisoč evrov.Ko so Avsenikovi glasbeniki jedli ali počivali, so prisotne greli domači folkloristi iz folklorne skupine Leščeček, ki so oblekli noše in odplesali prvi pokoronski nastop, ki so se ga, kot so dejali, zelo veselili. »Res je bilo čudovito in nepozabno. Hvala sosedu za vse, kar nam je uprizoril. Ne smemo prezreti, da je ansambel Avsenik za Prlekijo enako, kot so The Beatles za Anglijo,« nam je povedal eden izmed prisotnih sosedov