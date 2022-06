Autsajderji zbirali denar za Tinko in njen invalidski voziček (FOTO)

Sprva miren ponedeljkov večer je na 30. festivalu Lent pritegnil nemalo pozornosti. Na že dolgo razprodanem stand up odru Vetrinjskega dvora je nastopil cvet mariborskega športnega, zabavnega in poslovnega življenja ter s t. i. roastom, zabavnimi momenti iz vsakdanjega življenja ter rapanjem zbiral denar za malo Tinko, ki si želi boljši invalidski voziček, da bi se lažje vključevala v vsakdanjik.

Vladimir Rukavina - Gogo, Andrej Borko ter Boris Črnič (Narodni dom in Festival Lent) so budno spremljali nove zvezde stand up scene.