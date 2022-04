Atomik harmonik so se vrnili v prvotni zasedbi (FOTO)

»Če bi mi kdo pred desetimi leti rekel, da se bo original zasedba Atomik harmonik še kdaj združila, bi prej verjela, da bo konec sveta. Ampak ja, svet se še vedno vrti, mi pa se v prvotni različici vračamo na oder. Z novo pesmijo in novim videospotom,« je minuli vikend na svojem profilu​ na facebooku razkrila Špela Grošelj, prva pevka skupine Atomik harmonik, ki je pred natanko 18 leti na festivalu Melodije morja in sonca z zmago povzročila pravo revolucijo.

Takrat so s frontmanom skupine Janijem Pavcem, harmonikarjem Dejanom Čelikom, bolj znanim pod imenom Frai Toni, Špelo Grošelj in Špelo Pavlin zmagali s pesmijo Brizgalna brizga, in ta je do danes ostala v ušesih številnih poslušalcev. Da se v skupini po koroni nekaj dogaja, je nakazovala objava fotografije Pavca s Frai Tonijem, s katerim sta bila pred kratkim pri mojstru Aleksu Rutarju, izdelovalcu harmonik Rutar v Žitari vasi v sosednji Avstriji. In ja, Atomik harmonik se v prvotni zasedbi vračajo na odre, potem ko so se lani skupaj udeležili jubilejnega 40. festivala MMS, kjer so obujali spomine na zmago leta 2004.

Če bi mi kdo pred desetimi leti rekel, da se bo original zasedba Atomik harmonik še kdaj združila, bi prej verjela, da bo konec sveta.



»Že pred dvema letoma smo se člani prve originalne zasedbe dobili na nekem pikniku, kjer je zrasla ideja, da bi se znova združili. Angažirali smo staro preverjeno ekipo z Daretom Kauričem na čelu in nastale so nove skladbe. Zaradi koronskih ukrepov smo čakali z izdajo nove pesmi in videospota, uradno ju bomo predstavili 21. aprila na posestvu ljubezni v Skednju,« je za Slovenske novice razkril Jani Pavec. In dodal, da so ljudje željni zabave, sploh po tem dolgem koronskem obdobju.

»Zato verjamemo, da bomo atomiki med ljudi z našimi skladbami ponovno vnesli pozitivno energijo,« je prepričan Pavec, ki se je vmes predajal skupini Ritem planet, predvsem pa videoprodukciji za različne ansamble in skupine. Dve leti po zmagi na MMS so se Atomik harmonik prijavili na Emo in s pesmijo Polkaholik zasedli tretje mesto, še istega leta pa je skupino zapustila najmlajša Špelca, ki se je nekoč pisala Kleinlercher in se z možem, hokejistom Žigo Pavlinom, veliko selila po Evropi. Začele so se vrstiti menjave pevk pa tudi harmonikarjev. Slednjih se je izmenjalo kar pet, pevk pa enajst. Po Špelci je prišla Iris Soban, ki pa je po zgolj 14 dneh ugotovila, da je ta tempo zanjo prenaporen, za njo se je skupini pridružila Mateja Vuk - Tejči, ki pa se je dobro vživela in z njo so posneli uspešnico Zavriskaj na ves glas.

Pred 12 leti sta pri Atomik harmonik peli Darja Gajšek in Petra Crnjac.

Leta 2009 je Frai Tonija zamenjal harmonikar Tomo Primc, leto pozneje se je poslovila Špela Grošelj, z njo je odšla tudi Tejči in postala vzgojiteljica. Jani je nato k sodelovanju povabil Petro Crnjac in Darjo Gajšek, s katerima so posneli pesmi Vse pride in gre ter Lep sončen dan. Ko se je Gajškova leta 2010 pridružila Ansamblu Polet, jo je zamenjala Vesna Kociper, z njo je odšel Primc, nadomestil ga je Gašper Krek. Njega je zamenjal Uroš Kržan, zadnji pa je bil Miha Ojsteršek. Pele so še Maja Ramšak, Mateja Poročnik in Saša Hren. Edina črnolaska v zgodovini atomikov je bila pevka Mateja Mohar - Matejči.

Atomik harmonik so poleg Brizgalne brizge in že omenjenih uspešnic posneli še vrsto prepoznavnih hitov, ki so poslušalcem do danes ostali v spominu, denimo Traktor polka, ki ima na youtubu več kot 11,3 milijona ogledov, pa Na seniku, Kdo trka, Hop Marinka, Toni je pa ribo ujel in številne druge.