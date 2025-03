Asterix in Obelix se vračata v 3D-seriji

Več kot 20 let po uspehu filma Asterix in Obelix: Misija Kleopatra se je francoski režiser Alain Chabat ponovno povezal z drzno ekipo Galcev, s katerimi bo posnel 3D-animirano serijo. To so v teh dneh predstavili na festivalu v Lillu, konec aprila pa prihaja na Netflix.

Serija temelji na stripu iz leta 1961 z naslovom Asterix in veliki boj, sedmem v seriji kultnih stripov, ki ga je ilustriral Albert Uderzo in napisal René Goscinny. Le kdo se ne spominja bojevitih Asterixa in njegovega prijatelja, dostavljavca menhirjev Obelixa, in njunih prijateljev ter psička Kužifixa.

Za glas Obelixa bo poskrbel Gilles Lellouche. FOTO: Sameer Al-doumy/Afp

400 milijonov izvodov Asterixa so prodali.

Pet epizod

Serija vsebuje pet epizod dolžine približno 20 minut. Tri so bile prikazane občinstvu na festivalu, 30. aprila pa bodo torej na voljo na pretočni platformi Netflix. Po retrospektivi iz otroštva junakov, kjer gledalci odkrijejo, kako je Obelix padel v čarobni napoj in dobil čudežno moč, se akcija začne v letu 50 pr. n. št., kjer zadnja nezasedena galska vas v rimljanskem imperiju doživi obleganje.

Vaški čarovnik oziroma druid Panoramix (Getafix) je izgubil razum, skupaj z receptom za napoj, potem ko ga Obelix nenamerno stisne z menhirjem. Rimljani spodbujajo nesoglasja med nasprotnimi galskimi plemeni, in poglavar Ataaufbix (Vitalstatistix) se mora pomeriti s svojim nasprotnikom iz galsko-rimske vasi, Ceramixom, ali pa tvegati, da pade pod Cezarjev jarem.

Kultni strip sta ustvarila ilustrator Albert Uderzo in René Goscinny. FOTO: Afp

»Vedno sem imel rad Veliki boj zaradi dinamike med galskimi Rimljani. Tukaj so resnično invazivci, uporniki in sodelavci,« je povedal Chabat, ki je za lik Asterixa uporabil svoj glas. Igralec Gilles Lellouche je poskrbel za glas Obelixa, ki ga je igral tudi v filmu Asterix in Obelix: Srednje kraljestvo, ki je leta 2023 prodal 4,6 milijona vstopnic. Toda Chabatov film iz leta 2002 o Kleopatri ostaja daleč najbolj uspešna adaptacija Asterixovih stripov, saj je v Franciji prodal skoraj 15 milijonov vstopnic, kar ga uvršča na osmo mesto med najuspešnejšimi filmi v Franciji in četrto mesto med francoskimi produkcijami.

Režiser Alain Chabat FOTO: Sameer Al-doumy/Afp

Začetni načrt Chabata je bil narediti celovečerni animirani film, vendar se je ob začetku produkcije odločil, da bo projekt spremenil v serijo, kar mu je omogočilo večjo svobodo pri uvajanju novih likov, je povedal za AFP. Skupno je bilo prodanih 400 milijonov izvodov o Asterixu v 130 jezikih in narečjih, tudi v slovenščini.