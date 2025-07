Arsana podira rekorde – Ptuj preplavili obiskovalci iz 17 držav, na odru smetana

»Festival Arsana je podrl rekord, ki si ga je malokdo upal povedati na glas. Na prenovljeni tržnici, ki je zadnja leta osrednji prireditveni prostor, smo prodali več kot 1350 sedišč, kar je nov ptujski rekord,« je ponosen Mladen Delin, umetniški direktor in ustanovitelj Festivala Arsana. Svetovno znani crossover pianist Maksim Mrvica je na Ptuj pripeljal več kot 200 obiskovalcev iz vseh koncev sveta. »Prišli so obiskovalci iz sedemnajstih držav! Iz ZDA pa vse do Kitajske,« je še poudaril Delin, ki je s tem podrl še rekord domačega Kurentovanja, ki velja za največjo prireditev nekdanje rimske province.

Mrvica, ki je na svetovni turneji, je Ptuj izbral za zadnjo postojanko pred poletnim oddihom. Sicer pa je minuli konec tedna Arsano dodobra ogrel najprej Vlado Kreslin, ki velja za ambasadorja tega festivala, saj si ga brez njega skorajda ni mogoče več predstavljati. Nevihtne oblake nad nekdanjo Petovijo mu je pomagal preganjati Leopold I., ki je zadnja leta prav tako nepogrešljiv gost Arsane.

»Mi pa še ne bomo tako hitro odšli na počitek, saj že v sredo prihaja na Ptuj Amira Medunjanin, ena najboljših vokalistk na Balkanu, petek bo namenjen mladim in mladim po duši, saj bodo skupaj, na enem odru, nastopili Alo!Stari, Fed Horses in Kokosy, sobota pa pripada našem staremu znancu Magnificu. Vrnemo se konec avgusta, in sicer z velikim koncertom Siddharte.«

Mladen Delin, umetniški direktor Festivala Arsana, in Maksim Mrvica, prvak med crossover pianisti

Na Ptuju sta se združila levi in desni breg Mure – Leopold I. in Vlado Kreslin.

Ana Delin, prva dama Arsane, v družbi sponzorjev in prijateljev festivala