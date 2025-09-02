RAZVESELILA OBOŽEVALCE

Ariana Grande po sedmih letih napovedala novo turnejo

Ameriška pevka se bo na velike odre odpravila prihodnje poletje.
Fotografija: Cynthia Erivo in Ariana Grande sta na konvenciji CinemaCon v Las Vegasu napovedali naslednji glasbeni film. FOTO: Steve Marcus/Reuters
Odpri galerijo
Cynthia Erivo in Ariana Grande sta na konvenciji CinemaCon v Las Vegasu napovedali naslednji glasbeni film. FOTO: Steve Marcus/Reuters

STA
02.09.2025 ob 08:40
STA
02.09.2025 ob 08:40

Priljubljena ameriška pevka in igralka Ariana Grande je na družbenih omrežjih po sedmih letih premora napovedala turnejo The Eternal Sunshine s koncerti večinoma v Severni Ameriki. Glasbenica je lani izdala istoimenski album, novembra pa bo izšlo nadaljevanje filmske uspešnice Žlehtnoba, v katerem nastopa v glavni vlogi kot čarovnica Glinda.

Turneja se bo začela 6. junija prihodnje leto v Oaklandu v Kaliforniji, zaključila pa se bo s petimi nastopi v londonski areni O2 konec avgusta. V sklopu turneje bo glasbenica nastopila na prizoriščih večinoma v Severni Ameriki, med drugim v Los Angelesu, New Yorku, Bostonu, Chicagu in Kanadi. Koncertov z izjemo Londona v Evropi zaenkrat še ni napovedala. Predprodaja vstopnic za londonske koncerte se bo začela 16. septembra, prodaja za vsa ostala prizorišča pa 18. septembra, poroča britanski BBC.

Koncertov z izjemo Londona v Evropi za zdaj še ni napovedala. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
Koncertov z izjemo Londona v Evropi za zdaj še ni napovedala. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
Ariana Grande je marca lani izdala svoj sedmi studijski album Eternal Sunshine, na katerem so med drugim skladbe Eternal Sunshine, True Story, Bye, Supernatural in The Boy is Mine. Odtlej se je osredotočila predvsem na igranje v filmih in si za vlogo Glinde v muzikalu Žlehtnoba prislužila nominacijo za oskarja. Poleg nje v glavni vlogi kot čarovnica Elphaba nastopa Cynthia Erivo. Nadaljevanje filma bo izšlo novembra letos, režiser obeh pa je Jonathan Murray Chu. Ugledna newyorška neprofitna organizacija Nacionalni odbor za filmsko kritiko, ki združuje filmske entuziaste, cineaste in akademike, je filmsko priredbo broadwayskega muzikala Žlehtnoba lani razglasila za najboljši film letošnjega leta.

Pevka in igralka, rojena leta 1993, je kariero začela na Broadwayu z vlogo v muzikalu 13, potem pa leta 2009 zaslovela z vlogo Cat Valentine v televizijski seriji Victorious televizijske mreže Nickelodeon. Med njene uspešnice sodijo We Can't be Friends, 7 Rings, Everyday, Side to Side, Into You in Dangerous Woman.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Ariana Grande turneja koncert glasba

Priporočamo

Del Slovenije že pod vodo, najhujše šele prihaja (FOTO in VIDEO)
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku
Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Del Slovenije že pod vodo, najhujše šele prihaja (FOTO in VIDEO)
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku
Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.