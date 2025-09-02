Ariana Grande po sedmih letih napovedala novo turnejo
Priljubljena ameriška pevka in igralka Ariana Grande je na družbenih omrežjih po sedmih letih premora napovedala turnejo The Eternal Sunshine s koncerti večinoma v Severni Ameriki. Glasbenica je lani izdala istoimenski album, novembra pa bo izšlo nadaljevanje filmske uspešnice Žlehtnoba, v katerem nastopa v glavni vlogi kot čarovnica Glinda.
Turneja se bo začela 6. junija prihodnje leto v Oaklandu v Kaliforniji, zaključila pa se bo s petimi nastopi v londonski areni O2 konec avgusta. V sklopu turneje bo glasbenica nastopila na prizoriščih večinoma v Severni Ameriki, med drugim v Los Angelesu, New Yorku, Bostonu, Chicagu in Kanadi. Koncertov z izjemo Londona v Evropi zaenkrat še ni napovedala. Predprodaja vstopnic za londonske koncerte se bo začela 16. septembra, prodaja za vsa ostala prizorišča pa 18. septembra, poroča britanski BBC.
Pevka in igralka, rojena leta 1993, je kariero začela na Broadwayu z vlogo v muzikalu 13, potem pa leta 2009 zaslovela z vlogo Cat Valentine v televizijski seriji Victorious televizijske mreže Nickelodeon. Med njene uspešnice sodijo We Can't be Friends, 7 Rings, Everyday, Side to Side, Into You in Dangerous Woman.
