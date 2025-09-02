Ariana Grande po sedmih letih napovedala novo turnejo

Priljubljena ameriška pevka in igralka Ariana Grande je na družbenih omrežjih po sedmih letih premora napovedala turnejo The Eternal Sunshine s koncerti večinoma v Severni Ameriki. Glasbenica je lani izdala istoimenski album, novembra pa bo izšlo nadaljevanje filmske uspešnice Žlehtnoba, v katerem nastopa v glavni vlogi kot čarovnica Glinda.

Turneja se bo začela 6. junija prihodnje leto v Oaklandu v Kaliforniji, zaključila pa se bo s petimi nastopi v londonski areni O2 konec avgusta. V sklopu turneje bo glasbenica nastopila na prizoriščih večinoma v Severni Ameriki, med drugim v Los Angelesu, New Yorku, Bostonu, Chicagu in Kanadi. Koncertov z izjemo Londona v Evropi zaenkrat še ni napovedala. Predprodaja vstopnic za londonske koncerte se bo začela 16. septembra, prodaja za vsa ostala prizorišča pa 18. septembra, poroča britanski BBC.

Koncertov z izjemo Londona v Evropi za zdaj še ni napovedala. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Ariana Grande je marca lani izdala svoj sedmi studijski album Eternal Sunshine, na katerem so med drugim skladbe Eternal Sunshine, True Story, Bye, Supernatural in The Boy is Mine. Odtlej se je osredotočila predvsem na igranje v filmih in si za vlogo Glinde v muzikalu Žlehtnoba prislužila nominacijo za oskarja. Poleg nje v glavni vlogi kot čarovnica Elphaba nastopa. Nadaljevanje filma bo izšlo novembra letos, režiser obeh pa je. Ugledna newyorška neprofitna organizacija Nacionalni odbor za filmsko kritiko, ki združuje filmske entuziaste, cineaste in akademike, je filmsko priredbo broadwayskega muzikala Žlehtnoba lani razglasila za najboljši film letošnjega leta.

Pevka in igralka, rojena leta 1993, je kariero začela na Broadwayu z vlogo v muzikalu 13, potem pa leta 2009 zaslovela z vlogo Cat Valentine v televizijski seriji Victorious televizijske mreže Nickelodeon. Med njene uspešnice sodijo We Can't be Friends, 7 Rings, Everyday, Side to Side, Into You in Dangerous Woman.