Arhiv glasbenega velikana je na ogled

Več kot 80.000 najrazličnejših predmetov in spominkov bo dobilo nov dom v londonskemu Muzeju Victorie in Alberta: bogata zapuščina enega največjih glasbenih zvezdnikov vseh časov bo leta 2025 na ogled tudi javnosti, in sicer v sklopu novega Centra Davida Bowieja za študij uprizoritvenih umetnosti.

Navdih za ustvarjalce

V arhivu so tudi številni kostumi, prek katerih je Bowie izražal svoja občutja in prepričanja. FOTO: Neil Hall, Reuters

Tam si bodo lahko oči napasli številni oboževalci, poznavalci, raziskovalci in študentje ter se poglobili v svet izjemnega ustvarjalca, ki je umrl 2016. Bogat arhiv vsebuje zvezke, rokopise, pisma, skice, kostume, glasbila, nagrade, oblačila in modne dodatke, fotografije, filme in številne dokumentarne videoposnetke, po oceni strokovnjakov pa je zbirka izjemno intimna in razkriva miselne tokove ter tudi neuresničene projekte velikega glasbenega mojstra, kulturne in modne ikone.

David Bowie je bil pri vsakem procesu navzoč od prvega do zadnjega koraka, od ideje do izvedbe, poudarjajo kuratorji, navdušeni nad zbirko in hvaležni za zaupanje skupine Warner Music Group, ki je lani od dedičev odkupila avtorske pravice, in poudarjajo, da je Bowiejeva zapuščina ne le poslastica za oboževalce, ampak tudi navdih za številne druge ustvarjalce.

2025. bo vrata odprla nova ustanova.

Muzeju Victorie in Alberta je zaupanje izkazoval že sam umetnik: leta 2013 je ugledna ustanova pripravila obsežno razstavo o njegovem delu, ki je pritegovala pozornost kar pet let, gostovala po številnih mestih po svetu, ogledala pa sta si jo kar dva milijona ljudi. Pred meseci so se oboževalci razveselili dokumentarnega filma Moonage Daydream, prvega po Bowiejevi smrti, ki so ga odobrili svojci.