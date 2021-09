Apokaliptični komet je lahko tudi smešen

Ne gre za parodijo Trumpa

Če bi filmi prejemali nagrade že samo za zvezdniško zasedbo, bi bil Ne glej navzgor (Don't Look Up) brez dvoma med glavnimi dobitniki. Pretočni kanal oziroma filmski studio Netflix je v napovedniku za svojo novo temačno komedijo gledalcem ponudil vpogled v impresivno igralsko zasedbo, pri čemer pa ni kaj dosti povedal o sami zgodbi. Film, ki ga je napisal in režiral, govori o astronomih v podobiin, ki želita posvariti Zemljo pred bližajočo se apokalipso v obliki velikanskega kometa.Kakršna koli povezava z aktualno in še kako razdeljeno razpravo o podnebnih spremembah in pandemiji covida-19 je seveda popolnoma namerna. V filmu bodo nastopili šein, pojavil se bo tudi. Največ pozornosti pa je vzbudilav vlogi predsednice ZDA Janie Orlean. V precej očitnem zbodljaju nepotizma nekdanjega ameriškega predsednikaima Orleanova za šefa kabineta nameščenega kar lastnega sina Jasona, ki ga je zaigralMcKay, ki je zaslovel s filmoma Velika poteza (The Big Short) in Voditelj vrača udarec (Anchorman: The Legend of Ron Burgundy), se je že izkazal za ostrega filmskega kritika politikov, potem ko se je v črni komediji Mož iz ozadja (Vice) lotil nekdanjega ameriškega podpredsednika, ki ga je odlično karikiral. Predsednica Janie Orlean je po McKayevih besedah bolj mešanica vseh smešnih voditeljev, ki so jih v ZDA spoznali v zadnjih treh desetletjih, kakor pa neposredna parodija Donalda Trumpa. »Zelo jo skrbijo volilne številke, zelo jo skrbi politika, zelo ima rada slavo,« je razložil McKay v pogovoru z revijo Entertainment Weekly.Leonardo DiCaprio pa je pohvalil scenarij, ker da je zadel žebljico na glavico, kar se tiče sodobnega sveta, v katerem živimo. »Adam je v absurdno smešen, a zelo pomemben film vpletel neverjetno natančno sporočilo o aktualni družbi, komunikaciji, prioritetah in podnebni krizi.«Ne glej navzgor se bo v kinodvoranah začel predvajati 10. decembra, na Netflixu pa se bo pretakal od 24. decembra naprej.