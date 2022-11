Anthony Hopkins bo upodobil slavenega očeta psihoanalize

Produkcijska hiša Sony Pictures Classics je odkupila pravice za film Freud's Last Session (Freudov zadnji sestanek, op. p.), v katerem bo slavnega očeta psihoanalize Sigmunda Freuda upodobil Anthony Hopkins, ki je lani za vlogo protagonista v filmu Oče Floriana Zellerja dobil drugega oskarja. Ob njem bo v vlogi priznanega pisatelja in misleca C. S. Lewisa nastopil Matthew Goode. Film, ki temelji na igri dramatika Marka St. Germaina The God Committee, bo režiral Matt Brown.

Sigmund Freud v dunajskem muzeju voščenih lutk Madame Tussauds FOTO: Herwig Prammer/Reuters

Film prikazuje Freudov odnos do lezbične hčerke Anne pa tudi Lewisovo nekonvencionalno romanco z materjo svojega najboljšega prijatelja, začne pa se na predvečer druge svetovne vojne, ko Freud povabi kultnega avtorja C. S. Lewisa na debato o obstoju Boga.

Najboljši učenec

»Ta zelo človeška zgodba o dveh svetovno znanih velikanih ideologij si zasluži, da jo predstavimo širokemu občinstvu,« je poudarila Maya Amsellem, direktorica družbe Westend Films, od katere je Sony Pictures Classics kupil pravice za film. »Ne bi si mogli želeti boljšega partnerja, ki bo v film vnesel svojo strast in strokovno znanje,« je dodala.

Sigmund Freud se je rodil 6. maja 1865 v Priborju na Češkem (nekdanji Avstro-Ogrski) v judovski družini. Čeprav je bil prvorojenec in je imel tri brate ter pet sester, je imel tudi starejše polbrate iz očetovega prejšnjega zakona. Po šolanju na ugledni srednji šoli, kjer je bil več let najboljši učenec v razredu, je študiral na dunajski univerzi, najprej je želel študirati pravo, pozneje pa je študiral medicino, filozofijo pri Franzu Brentanu ter psihologijo in zoologijo.

Leta 1930 je v Frankfurtu prejel Goethejevo nagrado za delo na področju psihologije. Leta 1886 se je poročil z Martho Bernays, s katero sta imela šest otrok. Po prihodu nacistov na oblast so v Nemčiji njegova dela začeli kritizirati. Ko je njegovo najmlajšo hčer Anno marca 1938 zaslišal gestapo, se je Freud zavedel, da je čas, da državo zapusti. S pomočjo zvez vplivnežev in diplomatskega pritiska Velike Britanije in Združenih držav Amerike se je z družino izselil; prek Pariza je emigriral v London. Štiri sestre so nacisti umorili v koncentracijskih taboriščih.

Freud je vse svoje življenje strastno kadil cigare, in to kljub raku spodnje čeljusti počel vse do smrti. Imel je 30 operacij, ki naj bi bolezen omejile, a komaj eno leto po izgnanstvu bolečin ni mogel več prenašati in se je v dogovoru z osebnim zdravnikom odločil za smrt. Umrl je 23. septembra 1939.