Ansambel znova zamenjal pevko, v tretje gre rado

Kadrovske spremembe v ansamblih niso nobena posebnost, letos in prihodnje leto jih je na vidiku še kar nekaj. Do menjav prihaja tudi v zelo znanih ansamblih, ki so na glasbeni sceni že več desetletij. V Ansamblu Tomaža Rota, ki prihaja z Bloške planote, se nadejajo, da bodo z novo pevko Aljo Moravec uspešno nadaljevali že lepo uhojeno glasbeno pot. Ob tem so se pevki Tini Uhan zahvalili za čudovitih šest let, ki so jih skupaj preživeli na glasbenih odrih.»Ostajamo prijatelji in mogoče bomo z njo tudi še kdaj zapeli in zaigrali,« pravi Tomaž Rot, harmonikar in vodja ansambla, ki je letos na sceni okroglo desetletje, preostali ...