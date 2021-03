Ansambel Štrk je ostal brez pevke

Svojo kakovost so dokazovali tudi na nekaterih festivalih in dosegli lepe uspehe, nagrade in priznanja.

Vodja enega najbolj znanih in uspešnih narodno-zabavnih ter zabavnih ansamblov na severovzhodu države in tudi širše, Ansambla Štrk, ki uspešno deluje že 27. leto,, je sporočil, da se je zgodila sprememba.»Po nekajletnem sodelovanju zaključujemo sodelovanje s pevko, ki ste jo v zadnjih letih srečevali na naših nastopih doma in v tujini. Vanja je našla svojega življenjskega sopotnika,, ki je ansambel zapustil že lani. Verjamemo, da ju boste pogrešali, mi pa vam obljubljamo, da se bomo pri izbiri nove pevke maksimalno potrudili. Ervinovo mesto je že zasedel nov član, ki je prevzel vlogo trobentača in bobnarja, ko pa bo znano ime nove pevke, vam bomo tudi razkrili vse novitete in poslali v eter kakšen nov posnetek. Vanji in Ervinu se zahvaljujemo za sodelovanje in jima želimo vse dobro v prihodnosti,« pravi Lebar, ki hkrati vse mlade in energične pevke, ki jim je narodno-zabavna glasba ljuba, prav tako pa tudi zabavna glasba ter so željne odrov in nastopov, vabi, da se jim pridružijo.Zgodba Ansambla Štrk se je začela davnega leta 1994, prva zasedba je štela šest članov. S pevcemso izdali prvo zgoščenko (in takrat še kaseto). Poleg izvrstnih instrumentalistov so skozi leta imeli priložnost sodelovanja z odličnimi pevkami.je zamenjala Darka, nato sta peli šein. Pozneje je v novi in pomlajeni zasedbi prepevala Vanja Fekonja.»Štrki svoje pesmi redno predstavljamo na različnih festivalih. Lahko se pohvalimo z veliko nagradami in priznanji iz Števerjana, s Festivala narečnih popevk, festivala Slovenska polka in valček, Ptujskega festivala in še bi lahko naštevali. Izvirnost ansambla so skladbe, ki opevajo pokrajino ob Muri in življenje ljudi, ki tukaj živijo, pa tudi svingovski vložki veselih polk, ki jih je aranžiral ​, ki je bil eden glavnih zunanjih sodelavcev ansambla. Izvajamo glasbo za vse priložnosti, naš repertoar zajema zelo široko paleto različnih stilov glasbe, kar je odvisno od vrste in kraja prireditve. Izkušnje smo si nabirali po Sloveniji in v tujini,« nam je še povedal Lebar.