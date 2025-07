Ansambel s Pohorja Hlapci v Števerjanu drugi najboljši

Ansambel Hlapci je prijetno presenetil na letošnjem 53. festivalu narodnozabavne glasbe v Števerjanu, saj so zasedli odlično drugo mesto. Iz zakladnice so izbrali pesem Na citre, ki so jo nekoč izvajale Iskrice, ansambel, katerega članica je bila Andreja Grosek, ki je hkrati avtorica omenjene polke in je na citre zaigrala tudi tokrat, tekmovalna pesem pa je bil valček z naslovom Moč spomina, ki ga je v celoti ustvaril Gojko Jevšenak, harmonikar in vodja Hlapcev, ansambla, ki ima že večdesetletno tradicijo.

In kako je prišlo do tega imena?

»Nekaterim se je zdelo hudomušno, drugim zanimivo in so nam kar odkrito povedali, da se jim naše ime ne zdi primerno. Češ da je beseda hlapci neprimerno. Jaz pa sem napisal hudomušno skladbo z naslovom Hlapec muzikant je vsak. V njej sem opisal, da je hlapec vsak muzikant, ki je na voljo vsem, da igra in zabava publiko, da ga pogosto vlačijo po zobeh in brijejo iz njega norce, hlapci pa godemo in se nič ne jezimo, le v družbi radi pojemo in se veselimo,« nam pove Jevšenak, ki je zelo znan pohorski veseljak, ki ima za ušesi ducat šaljivih skladb.

Festivalsko nagrado je prevzel harmonikar in vodja Hlapcev Gojko Jevšenak.

Moto je bil vse od nastanka avtorska glasba

Na začetku so veliko vadili in se udeleževali festivalov. »Moj moto je bil vse od nastanka, da ustvarjamo avtorsko glasbo in se z njo promoviramo. Tako so na vseh zgoščenkah pesmi z besedili, ki smo jih ustvarili člani ansambla,« še pove Jevšenak. V preteklih letih so se že udeležili nekaterih festivalov, na dveh, in sicer v Cerkvenjaku in Koroškem festivalu smeha, so prejeli tudi nagrade. V Cerkvenjaku pred 21 leti za najboljšo ljudsko priredbo, na festivalu smeha leta 2002 pa za najboljše besedilo skladbe Prodana svinja ter leto pozneje še za pesem Vojak Polikarp. Posneli so tri zgoščenke, leta 2002 z naslovom Črta življenja, leta 2006 so jo posneli po hudomušni skladbi Špeh in klobase, pred enajstimi leti pa še z naslovom Pohorski klatež s Hlapci in prijatelji,« pove Gojko Jevšenak, ljudem poznan kot pohorski veseljak in šaljivec, zato je večina skladb hudomušnih.

Člani zasedbe so se od začetka povsem spremenili, danes so ob Jevšenaku citrarka in pevka Andreja Grosek, kitarist Marjan Šmid in basist Tomi Rebernak. Očitno je bila to, da so medse povabili citrarko in odlično pevko Andrejo Grosek, dobra poteza. Kot tudi, da so se v Števerjanu predstavili z njeno skladbo Na citre, ki jo je izvajala še kot članica ansambla Iskrice.

Navdušili so in osvojili drugo mesto.

Moj moto je bil vse od nastanka, da ustvarjamo avtorsko glasbo in se z njo promoviramo.

Valček z naslovom Moč spomina

Tekmovalna skladba, s katero so se predstavili prvič, je bila valček z naslovom Moč spomina, katere avtor je v celoti Jevšenak. Tokrat je bilo besedilo bolj otožno, čeprav Jevšenaku, ki piše tudi knjige, bolj ležijo takšne s hudomušno vsebino. Izbira se jim je obrestovala, saj so strokovno komisijo letošnjega števerjanskega festivala, na odru katerega so Hlapci stali prvič, očitno navdušili, da jim je namenila drugo nagrado festivala. »Občutki so čudoviti. Lepo je podoživeti vzdušje v Števerjanu, ki je vedno enkratno, si pridobiti nove izkušnje in preprosto uživati. Tu na tem odru sem namreč stala pred natanko 19 leti z Iskricami. Res je, da se je od takrat veliko spremenilo, a Števerjan ohranja svojo dušo in čar,« je misli po festivalu strnila Andreja Grosek, ki je znova blestela s citrami in tudi vokalom. Gojko Jevšenak pa je po nastopu dejal: »Tu sem dobil navdih, da v bližnji prihodnosti napišem besedilo o Števerjanu. In morda se na ta festival vrnemo še kdaj.«