Ansambel Posluh v novi zasedbi

Ansambel Posluh s sedežem na Dobrni je na glasbeni sceni od leta 2018, kar pomeni, da letos teče sedmo leto njihovega ustvarjanja. A od prvotne tričlanske zasedbe so se do danes razširili v petčlansko.

Harmonikar ostaja Klemen Knez, ki je doma z Dobrne, ob njem pa so novi člani Robert Božnik, drugi basist, prav tako z Dobrne, kitaro igra Luka Strmčnik s Prevalj, prvi tenorist je Marjan Obretan iz Črne na Koroškem, iz Graške Gore pa je doma basist baritonist in pevec drugega basa Florijan Ladinik.

Pripravljenih imajo že nekaj novih skladb, poslušalke in poslušalci jih bodo spoznali v kratkem.

»Vsi se že dolgo poznamo in smo dobri prijatelji, zato upam, da bomo v tem sestavu uspešno delali še naprej. Pretežno igramo narodnozabavne skladbe pa tudi zabavno glasbo, po potrebi zapojemo kakšno a cappella, a nam niti dalmatinski melos ni tuj,« pove Knez.

