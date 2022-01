Ansambel Lun'ca se ne da

Novo leto je včasih prelomnica, in tako začenja tudi Ansambel Lun'ca pisati novo poglavje. »Žal so se naši Alen, Gašper in Miha odločili, da v teh časih, ki prinašajo še posebno veliko izzivov, končajo glasbeno pot v našem ansamblu. V skoraj osmih letih smo ustvarili nešteto nepozabnih spominov, v glasbeni svet poslali veliko lepih melodij in pomensko bogatih besedil, popestrili več osebnih slavij, se preizkusili na festivalskih odrih in okusili izjemno srčnost na gostovanjih pri rojakih na Švedskem in v Nemčiji. A slovo treh članov ne pomeni konec zgodbe naše Lun'ce, zato vabimo vse zainteresirane kitariste in harmonikarje (zaželeno tudi znanje večglasnega petja), ki bi bili z nami pripravljeni še naprej ustvarjati in širiti pristno slovensko glasbo, da se nam javijo. Še do ponedeljka, 24. januarja, zbiramo prijave na elektronskem naslovu ansambel.lunca@gmail.com. Alenu, Mihi in Gašperju pa hvala za vse lepe trenutke, ki smo jih preživeli z ramo ob rami, in vse dobro na njihovih nadaljnjih poteh,« sta zapisala Luka Pintarič in Ana Šket, odločena, da z Ansamblom Lun'ca nadaljujeta uspešno glasbeno pot.