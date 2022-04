Ansambel Javor: med preoblačenjem dobili blagoslov (FOTO)

Ansambel Javor je bil sprva instrumentalni trio z diatonično harmoniko, ki se je pozneje proslavil tudi s pevskim duetom, danes jih oboževalci poznajo kot kvintet. Zlasti zadnja leta nastopa kot instrumentalni trio z diatonično in klavirsko harmoniko s kvartetom.

Florjana Lampe Žgavec je od začetka pevka Ansambla Javor. FOTO: arhiv ansambla

V ansamblu Javor aktivno delujejo njegov ustanovitelj in basist Blaž Žgavec, njegova žena Florjana Lampe Žgavec, ki jo poslušalci dobro poznajo po vokalu, harmonikar Primož Merlak, pevec je Andrej Malavašič, kitarist pa Jernej Štremfelj. Prijatelji iz Črnega Vrha nad Idrijo se ponosno predstavljajo z večinoma avtorskimi vižami, še vedno pa sodelujejo tudi s številnimi drugimi avtorji in glasbeniki. V zadnjih nekaj letih se jim na odru občasno pridruži 22-letna Tjaša Žgavec, hči Blaža in Florjane, ki ne le lepo poje, temveč igra tudi violino. In je dokaz, da jabolko res ne pade daleč od drevesa.

Blaž Žgavec, doma iz Črnega Vrha nad Idrijo, je s svojim baritonom prej igral še v drugih ansamblih, Blaž in Florjana sta bila skupaj tudi člana Ansambla Vrtnica. Vselej pa si je želel imeti svojega. In leta 2002 je željo uresničil ter ustanovil Ansambel Javor, ki je dobil ime po mogočnem drevesu, ki raste tudi na Črnovrškem.

»V teh letih se je v našem ansamblu zamenjalo kar nekaj članov, predvsem kitaristov. Zadnjih pet let pa nastopamo v enaki zasedbi,« pravi Žgavec. Pred petimi leti, ko so praznovali 15-letnico, so v Logatcu pripravili velik koncert, na katerega so povabili veliko glasbenih prijateljev, predstavili pa so tudi četrti album z naslovom Prijateljstvo nekaj velja, na katerega so uvrstili 13 avtorskih skladb.

Ansambel se ponosno predstavlja z večinoma avtorskimi vižami, sodelujejo pa tudi s številnimi drugimi avtorji in glasbeniki.

»Že na svoj prvi nastop smo povabili vse svoje prijatelje, znance in sorodnike ter ljubitelje glasbe in jih z igranjem ter dobro hrano in pijačo počastili v vaški gostilni v Črnem Vrhu. In tako se je rodil naš ansambel. Naš malce drugačen začetek delovanja je prispeval tudi h kar lepemu številu nastopov že na začetku naše poti. Leta 2003 smo se prvič odpravili v studio, do danes pa so nastali štirje glasbeni projekti. Prvega smo naslovili Zapoj z menoj, drugega Prav vsak je meden, tretjega Cvet pomladi, četrtega pa, kot omenjeno, Prijateljstvo nekaj velja. Zdaj že nastaja naš peti in upamo, da ga bomo čim prej zaključili in predstavili zvestim poslušalcem,« nam pove Blaž Žgavec.

Prigod za celo knjigo

Seveda tudi nove skladbe nastajajo predvsem pod prsti članov ansambla, največ harmonikarja Primoža Merlaka, so pa v vseh teh letih imeli kar nekaj zunanjih sodelavcev, predvsem za besedila. Posneli so nekaj videospotov, predvsem pa so veliko igrali – na koncertih, veselicah, porokah in drugih slavjih tako doma kot tudi med zdomci v Nemčiji, Italiji in na Švedskem. Seveda se jim je zato primerilo veliko prigod, ki se jim nasmejejo še danes.

Ansambel Javor iz Črnega Vrha nad Idrijo letos praznuje okroglo obletnico. FOTO: arhiv ansambla

»Eden od nastopov, ki nam je še posebno ostal v spominu in se na ta račun še danes nasmejemo, je bil, ko smo igrali na novi maši nekje v Prekmurju, in to kar dva dni. Na eni od gasilskih veselic so imeli gasilci v programu tudi prevzem gasilskega avtomobila. Seveda je bil zato tam tudi župnik, ki je blagoslovil novi avto. Bil je vroč poletni dan, ko se je začelo slavje pred gasilnim domom. V gasilskem domu, za zaprtimi vrati, poleg novega vozila, pa smo se ravno začeli preoblačiti za nastop tudi mi, člani Ansambla Javor. Bili smo v spodnjem perilu, ko so se naenkrat na široko odprla vrata garaže, v kateri smo bili mi in nov gasilski avto. In tako smo bili blagoslova župnika deležni tudi vsi mi,« se še danes spominja Žgavec, ki je vesel, da lahko v letošnjem letu, ko slavijo 20-letnico, znova nastopajo pred ljudmi in prirejajo koncerte. Tako 18. aprila prirejajo velik koncert v počastitev okrogle obletnice v domačem Črnem Vrhu nad Idrijo, štiri dni pozneje, v petek, 22. aprila, v Spodnji Idriji, dan pozneje, 23. aprila, pa v Podlipi. Dva koncerta imajo v načrtu tudi še v mesecu ljubezni, 6. maja bodo nastopili na Lancovem, 8. maja pa v Horjulu. »Upam, da se kje vidimo,« povabi Žgavec, ki pravi, da je dvajset malo in veliko hkrati. »Če bi sešteli vse vaje, predvsem pa prevožene kilometre, televizijska in radijska snemanja, koncerte, veselice, poroke, abrahame in druge dogodke, bi se nabralo zgodb za celo knjigo.«

5. album že nastaja, upajo, da ga bodo čim prej zaključili.

Še naprej si vsi želijo predvsem iskrenih prijateljevanj, čim več druženj z ljudmi in predajanje dobre narodno-zabavne glasbe poslušalcem, saj s tem razveseljujejo sebe in tudi poslušalce.