Angelina Jolie bo znamenita operna diva

Če mu je uspelo z Jackie Kennedy in princeso Diano, mu zanesljivo ne bo spodletelo niti z Mario Callas. Veliki čilski režiser Pablo Larrain se namreč loteva novega biografskega podviga, ki ga bo zanesljivo ustvaril barvito, napeto in čustveno, vlogo legendarne operne pevke pa je zaupal oskarjevki Angelini Jolie.

Omadeževali so jo škandali

Larrain bo znova združil moči s scenaristom Stevenom Knightom, s katerim sta lani navdušila tudi z dramo Spencer, v kateri je kot Diana blestela Kristen Stewart, dogajanje pa je dvojec umestil v zadnje življenjsko obdobje ameriško-grške zvezdnice: sedemdeseta leta minulega stoletja v Parizu, ki jih je Callasova, največja operna pevka 20. stoletja in po mnenju mnogih ena najboljših vseh časov, preživela osamljena, redno pa naj bi jo obiskoval nekdanji partner Aristotel Onassis, čeprav je bil takrat že poročen z vdovo Jackie. Callasova je umrla leta 1977, dve leti za grškim ladjarjem, in sicer za srčno kapjo; stara je bila komaj 53 let.

53 je bila stara Callasova, ko je umrla za srčno kapjo.

Callasova se je rodila na Manhattnu, v petju se je urila v Grčiji in si kariero ustvarila v Italiji. Z glasom in stasom je osvojila svet, a obenem pritegovala pozornost medijev zaradi številnih škandalov v zasebnem življenju. K temu je veliko pripomoglo razmerje z Onassisom, njeno večno rivalstvo z italijansko divo Renato Tebaldi je redno polnilo tabloide, javnost je glasno in neprizanesljivo razpredala tudi o njeni nenadni izgubi telesne teže, zaradi katere naj bi njen glas delno izgubil moč, a pridobil ženskost in eleganco, so radi komentirali kritiki; vitka Callasova je v petdesetih letih pridobila številne moške občudovalce in obveljala za najlepšo damo na odru, izgubljenih kilogramov, ki jih je odpravila po zaslugi stroge diete, kot je razodela, pa ni nikoli pridobila nazaj.

Veljala je za najlepšo damo na odru.

Toda po mnenju mnogih je bila tako vitka preprosto prešibka za zahtevne vloge in njena kariera je začela postopoma ugašati. Tako tudi njeno zdravje, kot rečeno, pa se bo nov projekt Larraina in Knighta osredotočal ravno na zadnja leta operne ikone. Angelina Jolie je edina, ki lahko upodobi njeno strast in pogum, sta prepričana ustvarjalca, oskarjevka pa menda ni niti za hip premišljevala, ali bi sprejela vlogo ali ne. »V izjemno čast mi je, da lahko povem njeno zgodbo. Pabla že dolgo občudujem kot režiserja, prav tako mi laska, da Steven piše scenarij za mojo junakinjo,« je nov podvig komentirala Joliejeva.