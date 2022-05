Nova projekta: Andrej Toplišek v kvartetu in septetu (FOTO)

Andrej Toplišek je priznani skladatelj, vokalist in multiinstrumentalist iz Rogaške Slatine, ki se ga večina še vedno spomni kot nekdanjega harmonikarja Okroglih muzikantov.

Pred tremi leti se je vrnil v družinsko optiko v Rogaški Slatini. FOTO: Mojca Marot

Z njimi je na domačih in predvsem tujih odrih preživel kar 20 let, pred tremi leti pa se je odločil, da se bo bolj posvetil delu v domači optiki sredi Rogaške Slatine in tako nadaljeval družinsko tradicijo. Po poklicu je namreč optik, a ga je ljubezen do glasbe že v rani mladosti tako prevzela, da se je podal med profesionalce. In danes se lahko pohvali z več kot 30-letno glasbeno kariero. Zadnja tri leta, odkar se je poslovil od Okroglih muzikantov, pa se z njo ukvarja zgolj ljubiteljsko.

A tudi pred tem je posnel nekaj samostojnih projektov. Leta 2009 je javnosti predstavil svojo prvo zgoščenko z naslovom Andrej Toplišek Alpengold, na kateri je vse instrumente odigral sam, pred natanko desetimi leti pa je izdal tudi samostojni glasbeni projekt Čas za jazz in s tem dokazal, da je tudi velik ljubitelj in dober poznavalec jazza. Tudi zadnji dve leti je veliko ustvarjal v snemalnem studiu, kjer so nastajali novi projekti različnih glasbenih zvrsti.

Po dolgem času se nam obeta večplastni mega kulturni dogodek v Rogaški Slatini.

»Zdaj pa je napočil čas, da jih predstavim tudi javnosti. In to v živo, kar me še posebno veseli,« pravi Toplišek, ki bo že v tem tednu, prvič že jutri in nato še dan pozneje, v četrtek, 5. maja, v Kulturnem centru v Rogaški Slatini predstavil dva glasbena albuma. »Prvi dan bom s svojim kvartetom predstavil jazz album Hometown suite, naslednji dan pa še narodno-zabavni projekt Tradicija in umetnost. Oba bosta izšla tudi na vinilnih ploščah. Prav tako bosta oba večera še dodatno umetniško obarvana, saj bomo priča branju domišljijske poezije dr. Sare Špelec, ki jo je ustvarila na podlagi pesmi z albuma Hometown suite.

Dvajset let je bil Andrej Toplišek član Okroglih muzikantov, ki so večinoma nastopali v tujini. FOTO: Osebni Arhiv

Prav tako bo na ogled slikarska razstava slikarke Mojce Senegačnik, ki je za omenjeni jazz album ustvarila naslovnico. Skratka, po dolgem času se nam obeta večplastni mega kulturni dogodek v Rogaški Slatini,« napoveduje Toplišek, ki se že veseli nastopa s svojim kvartetom in septetom pred znova polno dvorano.

2009. leta je izdal prvo zgoščenko.

V kvartetu bodo ob Andreju na odru še glasbeniki Matjaž Skaza na bobnih, Gregor Skaza na saksofonu in Janez Krevel na kontrabasu, v septetu pa bomo videli in slišali ob Andreju na harmoniki še šest odličnih in znanih glasbenikov – kitarista Michaela Orešarja, baritonista Nejca Merca, klarinetista Thomasa Hammerla, trobentarja Mateja Kravcarja, peli pa bosta Sandra Križan in Mojca Bitenc Križaj. Obetata se torej dva izjemna glasbena dogodka v dveh dneh, ki ju ne kaže zamuditi.