Andrej Šifrer ima DNK od Boga (VIDEO)

Bojda nas je Bog ustvaril po lastni podobi in zatorej Andrej Šifrer ni edini, ki ima njegov DNK. Je pa res neverjetno od kod dobiva ta človek ideje za svoje pesmi. Da pa ne bo pomote, ne gre za religiozno pesem, ampak je besedilo pravzaprav čustveno, v resnici erotično.

»Ker jaz te bom ljubu', da ti vesolje v glavi zaropota, Tol'k' te bom ljubu',« ker imam DNK od Boga, pa boš mislila da ljubiva te kar oba, ker imam DNK od Boga«.

Karibski ritmi

Brez dvoma jo lahko štejemo med njegove najbolj prebrisane in duhovite ljubezenske pesmi, ki jo je začinil s karibskimi ritmi. Ob poslušanju je praktično nemogoče ostati ravnodušen. Pesem je nastajala v studiu Igorja Potočnika v Kranju in dobila končno podobo v Londonu pri Andrejevem 'večnem' prijatelju, ki sliši na ime – Dave Cooke.

Vidno podobo je dodala Lara Oblak, mlada raziskovalka, magistra bioznanosti, ki je besednemu prikazu dodala še svojo risbo s katero nas po DNK vijačnici pelje skozi vesolje besed in inštrumentov, ter čisto zemeljskega srca, v katerem se ziba njegova izbranka.

Hkratno poslušanje stkanih besed in slikarske umetnosti ustvarjalke videa zagotovi še večji šok, ko se v osrednjem delu pojavi Šifrerjeva mantra:

»Vsi planeti bodo zaplesali in orkester zvezd se oglasi, takrat, ko moč ljubezni bo premagala ljubezen do moči.«

V trenutku, ko v Evropi divja vojna, človeštvo se pobira po pandemiji in nas pretresajo ekstremizmi iz vseh polov, zveni Šifrerjev stavek utopično in nedosegljivo. A takšen je on, sanjač in slikar z besedami, ki nas vedno znova spominja in spreminja.

Andrej Šifrer je v preteklem letu praznoval okroglih 70, a nič ne kaže, da bi po 45tih letih kariere bil naveličan. Nasprotno! Poln je duhovitih idej in modrih podukov, ki jih z lahkoto ponotranjimo, ko dobijo obliko njegovih pesmi. Je to recept, da mnoga njegova besedila ponarodijo in njegovi reki postanejo pregovori?

To je njegov drugi »singl«, ki je izšel v kratkem in prav lahko, da napoveduje tudi kaj večjega.

Oglejte si video:

Preberite še: