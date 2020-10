Andraž Hribar: V maskah te mine ustvarjati

Zlatko vpleten v incident, posredovala policija (VIDEO)

Kljub prepovedi zbiranja na javnih mestih so se tudi tokrat v središču prestolnice zbrali protestniki. Policisti poostreno nadzorujejo dogajanje, kolesarji pa krožijo okoli državnega zbora (DZ). Po poročanju RTV Slovenija je prišlo na Slovenski cesti do incidenta. Novinar je s prizorišča poročal, da je bilo slišati krik, nato pa naj bi policisti odstranili 10 do 15 moških. Novinar MMC