Ana Soklič z zvezdniki na Evrovizijo

Skladba je v angleščini in ni balada. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pri produkciji je sodelovalo več kot 60 ljudi.

Pevkabo Slovenijo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije v Rotterdamu zastopala s pesmijo Amen. »Navdih za skladbo je običajno življenje samo. Veliko je stvari, ki me navdihujejo, in nekako črpam iz sladko-grenkega. Da je pesem nastala v tako elitni zasedbi, mi pomeni vse. To je bila moja dolgoletna želja, ki se je uresničila,« je o skladbi povedala Ana Soklič. In dodala, da so za njo vznemirljivi dnevi priprav na Emo 2021.»Bilo je zelo malo spanja, kar je normalno. Ob takih dogodkih in takih stvareh je nemogoče, da bi bil umirjen, ker ti adrenalin tako divja po telesu, da se ne da opisati. Ampak razpoloženje je čudovito in res sem hvaležna celotni ekipi, ki se tako trudi,« je vsem, ki so projekt izpeljali, hvaležna 36-letnica, ki bo skladbo na velikem evrovizijskem odru prvič predstavila v prvem predizboru 18. maja.Poleg Ane so največje zvezdniško ime letošnje skladbe nedvomno člani spremljevalne skupine. Producentje zbor namreč oblikoval okoli, spremljevalnega vokalista, s katerim je Dorian nastopal na prav vseh turnejah. V skladbi ob Ani Soklič prepevajo tudi eni najbolj iskanih pevcev v Hollywoodu ta hip, ki jih lahko slišimo na posnetkih in nastopihinSpremljevalni zbor vokalistov je bil posnet v legendarnem Studiu 1 kompleksa EastWest Studios v Hollywoodu, v katerem jeposnel uspešnice, kot sta My way ter Strangers in the night,pa svojo prelomno Like a prayer. Močan zvočni pečat je skladbi Amen vtisnil tudi tonski mojster, s katerim sodelujejo znana imena, kot soin številni drugi. Avtor besedila je poleg Ane in Žiga tudi, ameriški avtor več uspešnic, ki je sodeloval s številnimi svetovnimi glasbenimi zvezdniki, med njimi tudi. Je avtor evrovizijske zmagovalne skladbe iz leta 2014 Rise like a phoenix v izvedbi