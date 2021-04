Ana Soklič bo pela v Rotterdamu, vprašanje je le, ali pred občinstvom

V Rotterdamu bo v Areni Ahoy 18., 20. in 22. maja potekal evrovizijski izbor. Dvorana sprejme do 16.500 obiskovalcev, spektakel naj bi si vsak večer ogledal o 3500 Nizozemcev, predvidoma pa tudi akreditirani novinarji in gledalci. Vlada, ki je sicer policijsko uro in protikoronske ukrepe podaljšala do konca aprila, zdaj premleva o možnosti, da bi postalo prizorišče v Rotterdamu tako imenovani terenski laboratorij, v katerega bi pod strogim nadzorom in po strogih pravilih na vsak dogodek, polfinalna večera in finale ter vse tri generalke, spustili omejeno število obiskovalcev. Vsi bodo za ogled v živo potrebovali negativni izvid testa na koronavirus, če bo v času Evrovizije epidemiološka slika v Rotterdamu sploh sprejemljiva za izvedbo prireditve.Portal Politico poroča, da so organizatorji odločeni, da bo dogodek potekal v živo. »Tekmovanje za pesem Evrovizije bomo imeli v Rotterdamu. Odločili smo se, da bodo tudi ekipe pripotovale. Za zdaj še ne vemo, ali bo na stadionu javnost, o tem ne smemo odločati sami. Poskušali pa bomo narediti najboljši možni scenarij,« je dejala, nova predsednica European Broadcasting Unionu, ki prenaša spektakel. »Varnostni načrt Evrovizije je je najboljši v 'svojem razredu', prepričani smo, da bodo ekipe na varnem. Ali bomo imeli samo nekaj ali veliko občinstva pa je odločitev, ki mora biti sprejeta do sredine aprila.«Sicer pa so organizatorji tekmovanja za pesem Evrovizije naznanili vrstni red skupno 33 nastopajočih na polfinalih, ki bosta v Rotterdamu 18. in 20. maja. Slovenija, ki jo s skladbo Amen zastopa, bo v prvem polfinalu na vrsti druga.