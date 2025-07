Amira očarala občinstvo in dvignila Ptuj na noge (FOTO)

»Vedno se rada vrnem v to lepo mesto,« je ob koncu dveurnega koncerta v nabito polnem Minoritskem samostanu na Ptuju poudarila bosansko-hrvaška sevdah pevka, humanitarka in predvsem svetovna ambasadorka kulture in glasbe svoje rodne BiH Amira Medunjanin. V najstarejšem slovenskem mestu je gostovala že pred dvema letoma, le nekaj ulic višje, v magičnem Dominikanskem samostanu. Tudi takrat so vstopnice pošle kot sveže žemljice. Za Ptuj si namreč nihče ni predstavljal, da bo razprodal bosanski sevdah.

»Ostajamo zvesti sebi. Arsana je najprej kulturno-glasbeni festival,« pojasnjuje Mladen Delin, umetniški vodja Festivala Arsana, ki ga je gradil zadnjih dvajset let. »K nam prihajajo obiskovalci iz vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine – od ZDA, Kitajske in vse do Avstralije,« doda. Amira Medunjanin, ki zna s svojim nežnim, a prodornim vokalom pobožati ušesa prav vsakega obiskovalca na še tako velikem prizorišču, je poleg svojih pesmi zapela tudi tiste, ki jih že vrsto let igra.

Denimo Ako znaš bilo što, eno najtežjih pesmi pevca Johnnyja Štulića (Azra). Minoritski samostan je takrat za polnih 12 minut padel v trans. Na odru so se ji v prenovljeni zasedbi pridružili Antonio Vrbički na harmoniki, Leopold Stašić na violini ter Mario Rasić, ki ga javnost bolje pozna kot basista Eda Maajke in Gorana Bareta (Majke).

Enver Šišić, generalni direktor in predsednik kolegija direktorjev Perutnine Ptuj, in njegova žena Elvira FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Pavel Magdić, vodja Dominikanskega samostana Ptuj, je v zaodrju zaigral na violino. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Danilo Ženko, priznani tonski mojster, in Mateja Mirt, koncertna fotografinja FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mladen Delin, umetniški direktor Festivala Arsana, in Ana Delin FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI