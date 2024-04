Ameriška glasbena zvezdnica se je spet lotila bivših (VIDEO)

Taylor Swift je letos zaposlena kot že dolgo ne. Sredi povsem razprodane svetovne turneje je ena najuspešnejših glasbenic vseh časov izdala še novi album, ki so ga njeni oboževalci označili kar za njen najboljši izdelek vseh časov. Pesmi na albumu z naslovom Tortured Poets Department so, kot je v njeni navadi, navdihnili bivši partnerji, natančneje drama, ki jo je preživljala ob njih ter ob razhodu z njimi.

Swiftova je priznala, da je bila v času, ko je pesnila, precej žalostna, a ji je proces ustvarjanja pomagal, da se je znebila »odvečne čustvene prtljage, morečih občutkov, drame in žalosti«, to obdobje pa da je zdaj za njo, »vrata zaprta in zaklenjena«. »Ni želje po maščevanju, po vračanju česar koli, rane so se zacelile. Po temeljitem premisleku lahko rečem, da sem si veliko teh ran povzročila sama,« je med drugim zapisala Taylor ob predstavitvi albuma, ki je že njen enajsti studijski.

Že dlje je srečna z nogometašem Travisom Kelceom. FOTO: Patrick T. Fallon/Afp

Čeprav so oboževalci pričakovali, da se bo Swiftova v večini pesmi lotila britanskega igralca Joeja Alwyna, s katerim sta bila par kar sedem let, pa je veliko pozornosti posvetila moškemu, ki ga je v njenem srcu nasledil, čeprav ne za dolgo. Matty Healy je bil s svojimi izpadi in rasističnimi izjavami namreč slab za njeno podobo, ki Taylor pomeni zelo veliko, zato se je kmalu znašel na seznamu »najslabših moških, ki uničujejo življenja«, kot jih je opisala sama.

Joe Alwyn si je nakopal srd Taylorinih oboževalcev. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp

V prvem komadu na novem albumu tako poje o »čudežni drogi, ki mi je pomagala preboleti«, a so bili »učinki kratkotrajni«, čeprav osebo, o kateri poje, ljubi, pa ji ta ljubezen »uničuje življenje«, kar po mnenju njenih oboževalcev opisuje prav zvezo s Healyjem, česar pa Talyor ni ne potrdila niti zanikala.

O Alwynu oziroma njunem razhodu naj bi prepevala v komadu z naslovom Down Bad, so prepričani oboževalci, mnogi so po analizi besedila igralca celo povsem zasovražili. »O, moj bog, Joe, iztekajo se ti dnevi,« je na družbenem omrežju zapisal eden od njih, drugi pa je dodal: »Sovražim Joeja Alwyna. Kaj, za vraga, si storil Taylor?«

»Si vzel vsa moja oblačila samo zato, da bi me pustil tu golo in samo na polju mojega mesta, ki zdaj deluje prazno? Kako si drzneš misliti, da je to romantika?« je del besedila, ki je tako razburilo oboževalce Taylor Swift, mnogi so se med poslušanjem celo povsem zlomili.