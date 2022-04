Alpski kvintet se pripravlja na Alpski večer (FOTO)

Alpski kvintet, ki je glasbeno pot začel leta 1966 v Kranju, kjer so tudi prvič javno nastopili, nedolgo zatem pa dobili prvo ponudbo za igranje v tujini, in sicer v Franciji, letos praznuje 56 let. Hitro so postali zelo priljubljeni in prepoznavni tudi v Avstriji, Nemčiji, Švici in drugje po Evropi, kjer so imeli ogromno nastopov in so si pridobili velik krog poslušalcev in prijateljev. A to ne pomeni, da niso nastopali tudi doma.

Lahko bi jim rekli tudi slovenski ambasadorji narodno-zabavne glasbe, saj so tudi zaradi njih tujci radi prihajali v Slovenijo in odkrivali naše naravne lepote. Tudi to je bil razlog, da se je že leta 1987 Janezu Peru, dolgoletnemu vodji Alpskega kvinteta, ter Stanetu Knificu in nekdanjemu, zdaj že preminulemu članu in soustanovitelju ansambla Jožetu Antoniču porodila ideja, da bi na Bledu priredili Alpski večer.

Pevca Oto Pestner in Maja Šturm z Vinkom Šimekom, ki bo povezoval tudi letošnji Alpski večer.

Ta je postal največja glasbena prireditev na Gorenjskem, saj je iz leta v leto privabil več obiskovalcev, predvsem iz nemško govorečih dežel, zanj pa so leta 1991 prejeli tudi turistični nagelj Televizije Slovenija. Alpski večer je bil tudi večer promocije slovenske narodno-zabavne glasbe, saj je gostitelj Alpski kvintet nanj povabil številne znane in uspešne ansamble in nekateri so si tudi na ta račun uspešno utrli pot na tuje odre. Pred leti se je sicer preselil v sosednjo Bohinjsko Bistrico, v dvorano Danica, a priljubljenost prireditve je ostala.

Srečanje glasbenih prijateljev

Prireditev, že 34. po vrsti, bo tam tudi letos, in sicer v soboto, 30. aprila. »Priznam, da smo v začetku letošnjega leta še omahovali, ali pripraviti prireditev ali ne, saj nismo vedeli, kakšna bo epidemiološka situacija. Hkrati smo ves čas intenzivno delali. In na srečo je zdaj konec vseh ukrepov, ki so nas tako in drugače omejevali zadnji dve leti, in priznam, da res že vsi težko čakamo, da se spet srečamo s starimi glasbenimi prijatelji,« je za Slovenske novice povedal Janez Per, baritonist in maskota ansambla, zadnjih dvajset let tudi vodja zasedbe, v kateri so še klarinetist Franjo Maček, trobentar Damir Tkavc, pevci Maja Šturm Razboršek, Oto Pestner in Miha Možina, kitaro igra Marjan Rolc, harmoniko pa je po slovesu dolgoletnega člana Edija Semeje prevzel Klemen Leben.

Ansambel pripravlja novo zgoščenko, ki so jo nameravali izdati že ob jubileju.

Žal jim lani ni uspelo praznovati 55-letnice, letos teče že 56. leto delovanja. »A smo še vedno polni energije, uspelo nam je posneti nekaj novih skladb, spet dežujejo ponudbe za igranje tako v tujini kot doma,« še razkriva Per. In koga vse bomo videli in slišali na letošnjem 34. Alpskem večeru? »Pripravljamo kar več presenečenj, a naj ostanejo skrivnost za vse, ki bodo ta večer z nami v dvorani Danica, ki bo, upam, spet polna kot v najboljših časih,« pravi Per. Sicer pa bodo Alpskemu kvintetu delali družbo še Ansambel Banovšek, Kraški kvintet, Die Gasgeber, Ansambel Gregorja Kobala, poseben gost bo Jess Robin, Mladi korenjaki, Igor in zlati zvoki, Ansambel Zupan in Veseli svatje.

Kot že nekaj zadnjih let ga bo znova povezoval Vinko Šimek, ki je začel z Alpskim kvintetom sodelovati kot humorist leta 1984, isto leto pa je z ansamblom posnel tudi ploščo z naslovom Ko pride poštar. »Pripravljamo novo zgoščenko, ki smo jo nameravali izdati že ob jubileju, a se je vse nekoliko zavleklo, saj smo se zaradi korone težko sestajali na vajah in tudi snemanje ni bilo mogoče.

34. Alpski večer bo 30. aprila v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici.

A album bo vsekakor izšel. Prav tako smo že konec lanskega leta nekaj posneli za avstrijsko televizijo in nadejamo se, da bo takšnih priložnosti doma in v tujini še veliko,« je prepričan vselej nasmejani in dobrovoljni Megšan Janez Per, ki je s svojim baritonom maskota Alpskega kvinteta.

Alpski kvintet in Jess Robin pripravljajo posebno glasbeno presenečenje. FOTOGRAFIJE: arhiv ansambla