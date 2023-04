Alo!Stari so snemali za šankom (VIDEO)

Skupina Alo!Stari ima novo skladbo. Preživeli smo še eno noč je pesem za dan po zabavi, slavospev prijateljstvu in vsem družbam, v katerih so in smo odraščali. Alo!Stari so tokrat pripravili precej bolj mirno pesem, kot smo jih od njih vajeni – srca se pač lažje izpovedo po prekrokani noči. Tudi zgodba skupine je zgodba o odraščanju in prijateljstvu, in sicer od tistih dni, ko so se s skejtom v roki prvič srečali in spoznali, da so za skupaj.

Nastala je družba prijateljev, v kateri so takrat mladeniči še sanjali in odraščali, družba, ki je skupaj doživela vse – prve padce, prve zlome, prve uspehe, prve mačke, tiste najbolj divje zabave in tudi najbolj bedne trenutke. Preživeli smo še eno noč je slavospev tej družbi in njej podobnim, je himna prijateljstvu, ki ostaja in vztraja, ker hoče in ker mora. Skupina je videospot posnela za šankom, za tistim, za katerim so Mi2 prepevali Čisto jebo in Čavun in kjer Hamo in Rudi Dolgo nista pila. Za ta šank so torej po prekrokani noči sedli še Alo!Stari, tam pa so srečali Tonča in Dimeka iz Mi2, mimo sta prišla Matevž Šalehar - Hamo in Rudi Bučar. To je torej že četrti videospot, ki so ga posneli v tem ambientu.