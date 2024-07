Ali prepoznate, kateri znani Slovenec je prikupni fantič na fotografiji? (FOTO)

Priljubljeni slovenski pevec Luka Sešek, ki ga zadnja tri leta lahko spremljamo v zasebi Ansambla Saše Avsenika, praznuje rojstni dan. Novopečeni 27-letnik je na Facebooku objavil fotografijo iz otroštva, na kateri drži majhno harmoniko.

»Življenje, hvala za vse dobre ljudi, ki me obkrožajo, zdravo familijo in muziko, od katere živim!« je Luka zapisal ob fotografiji. Da so mu dali življenje, se je zahvalil tudi staršem.

Lepim željam ob rojstnem dnevu se pridružuje tudi naše uredništvo.