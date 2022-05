Alfi Nipič prvič po hudi bolezni stopil na oder: Še vedno čutim posledice (VIDEO)

Prvič po dolgotrajnem prebolevanju covida 19 je na oder znova stopil legendarni Alfi Nipič. Pred dnevi je zapel v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, kjer je bilo sklepno dejanje razstave Ostal bom muzikant, posvečene 50-letnici popevke Silvestrski poljub in 60-letnici pevčevega bogatega delovanja.

Alfi je po koncertu, na katerem je v živo odpel kar 15 pesmi, povedal, da njegovo zdravje po bolezni še ni čisto takšno, kot bi si ga sam želel, kljub temu pa veliko ustvarja, snema in nastopa. »Priznam, da zdaj ne bi mogel iti na daljšo turo z avtom, ker imam še vedno težave z desno nogo.« Je pa kljub vsemu zadovoljen z napredkom, saj da nekateri posledice čutijo še eno leto po preboleli bolezni. Poudaril je, da med petjem izredno uživa, zato še vedno nastopa: »To je poživilo, ki me drži pokonci.« Na oder stopa z enako vnemo kot pred leti in poje zimzelene pesmi, s katerimi že več kot 50 let navdušuje občinstvo.

Kaj vse je še razkril za Slovenske novice, si lahko ogledate v spodnjem videu.