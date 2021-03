Aleksandra in Mojca: Kruh z drožmi

Domača produkcija glasbe in videov mi predstavlja popolno svobodo in posledično najbolj čisto obliko sreče.

Aleksandra (levo) in Mojca iz domačega okolja na glasbeno sceno FOTO: ONIDVE

inje bilo mogoče skupaj zaslediti v številnih youtube videih priredb, ki sta jih do zdaj v desetih letih sodelovanj zapeli skupaj.Njun odnos je že od začetka iskren, spontan in prav tako je tudi nastala pesem Kruh z drožmi. To je njuna oda času karantene, s tem pa tudi potrjujeta, da ju ta ni omejevala. Pesem sta od ideje do izvedbe posneli doma.Aleksandra, ki je znana tudi iz zasedbe Pliš, je v tem videla priložnost za rast: »Domača produkcija glasbe in videov mi predstavlja popolno svobodo in posledično najbolj čisto obliko sreče. Karantena in Mojca pa sta me dodatno spodbudili, da se še malo bolj zverziram v tem. Uho je na moj aranžma prislonil tudi vrhunski, ki je z masteringom dodal piko na i.«Tisti, ki so video videli in slišali, pa k vsemu skupaj dodajajo, da gre za »duhovit dodatek k trenutnemu slovenskemu glasbeno-kreativnemu ustvarjanju, ki smo mu lahko priča v teh za marsikoga nenavadnih razmerah.«