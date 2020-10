Album v obratnem vrstnem redu bo izšel novembra

Videospot sta posnela za eno od osmih novih še neslišanih pesmi, ki bodo s preostalimi na novem projektu album v obratnem vrstnem redu. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Bala sva se, da bi ljudje mislili, da prosiva za miloščino.

Tjaša in Uroš, glasbenika, ki nastopata v duetu in popestrita prenekateri dogodek pa tudi poroko in druge slovesnosti, sta nam razkrila, da sta za eno od pesmi, ki bodo na tem albumu, te dni ustvarila videospot za pesem Zaljubljen par, ki je posnet na kar desetih različnih lokacijah, kar je prav tako posebnost v slovenskem prostoru. Že februarja letos, preden nas je dosegla epidemija, sta povedala, da sta ustvarila 13 pesmi, v katere verjameta. Omahovala pa sta, ali naj denar, ki sta si ga prislužila z igranjem in petjem, vložita v svoje novo stanovanje ali ga namenita za album in upata, da se jima nekoč povrne s prodajo. Potem pa sta se domislila nečesa, česar pri nas ni poskusil še nihče. Tako imenovanega crowdfundinga (izraz za množično financiranje zanimivih projektov mladih podjetnikov, op. p.). »Zavedala sva se, da je ideja nenavadna, a sva dobila zanjo veliko všečkov, zato sva se tega lotila, čeprav nisva vedela, kaj lahko pričakujeva. Bala sva se, da bi ljudje mislili, da prosiva za miloščino. A midva sva le zamenjala vrstni red in upala, da bodo najini poslušalci to podprli in stali za nama ter z veseljem čakali na jesen, ko bo plod najinega dela končno nared,« nam je Tjaša pripovedovala februarja letos. Zdaj pa je že jasno, da jima je zamisel več kot uspela in album bo.»Naslova albuma res še nimava, saj ga bova po vsej verjetnosti izbrala skupaj z najinimi poslušalci in podporniki, ki so z nama že od začetka in so podprli najino noro idejo, da album narediva v obratnem vrstnem redu,« razkriva Tjaša. In prizna, da nihče ni slutil, da bo koronavirus tako močno zaznamoval letošnje leto. A njuni oboževalci in poslušalci so album kupili vnaprej in tako z denarjem konkretno podprli njegovo nastajanje. »Ne samo da je bil projekt uspešen, zastavljeni cilj smo celo presegli in zdaj že odštevava dneve do 17. novembra, ko bo album izšel,« razkrivata zakonca Steklasa, ki sta nameravala ob izidu pripraviti velik koncert z bandom. A žal se razmere za organizacijo javnih prireditev v zaprtih prostorih spet zaostrujejo in varnosti za vse, ki bi želeli priti, ne bi bilo mogoče zagotoviti. »Zato sva se odločila, da najinim zvestim poslušalcem brezplačno ponudiva digitalni koncert v živo, ki ga bodo lahko spremljali v udobju svojega doma, midva pa jim bova predstavila vse nove pesmi na tem albumu,« obljubljata Tjaša in Uroš. In dodajata: »Album je danes nekakšna vizitka vsakega glasbenika, a midva se ga nisva lotila zato, ker se spodobi, da bi ga imela, ampak zato, ker se skozi glasbo tudi izražava. In sva začutila, da je pravi čas, da 13 pesmi zaokroživa v celoto in jih predstaviva ljudem, ki naju radi poslušajo.«O videospotu je Tjaša smeje povedala: »Uporabljala sva ene in iste gibe, za nama so se menjale samo lokacije. Da smo to ujeli, smo morali vedno znova meriti najino razdaljo od kamere. Ker smo to ponavljali ves dan, so naju naslednji dan od tleskanja pošteno bolele mišice na roki, za katere sploh nisva vedela, da obstajajo.« In tudi, da bo ena od lokacij njuno še nedokončano stanovanje. »Stojiva v najini bodoči kuhinji oziroma jedilnici,« doda. In od kod ideja za takšno snemanje? »Enkrat, ko sva se vozila z neke poroke in poslušala glasbo na youtubu, sva naletela na videospot iz tujine, ki je bil posnet enako. Tega v Sloveniji ni naredil še nihče, kar je škoda, ker imamo tako lepo deželo. Zato sva se odločila, da na ta način midva pokaževa naše domače kraje,« razložita zakonca, ki sta pri snemanju upoštevala vse ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa in so vsi ohranjali primerno medsebojno razdaljo. »No, če sva iskrena, vsi razen naju, ki pa sva tako ali tako iz istega gospodinjstva,« skleneta Tjaša in Uroš Steklasa.