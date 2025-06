Alanis s svojimi besnimi pesmimi prvič na Glastonburyju

Pevka Alanis Morissette je zaslovela s pesmimi, polnimi besa, in to dve desetletji pred Amy Winehouse. Zdaj, ko je dobila posebno mesto na Glastonburyju, je pripravljena znova razburkati javnost, so zapisali v Guardianu, za katerega je dala provokativen intervju. Novinarko je na začetku vprašala, koga hoče slišati: »Hormonsko hudičevko ali Alanis, ki je prijazna in ustrežljiva do ljudi? Obe osebi sta tukaj.«

Že dolgo se zaveda svojih različnih podosebnosti in tega, da je njeno življenje polno nasprotij. »O eni stvari imam štirinajst mnenj.« Zato je pri 10 letih napisala pesem, ki govori prav o tem, Hand In My Pocket, eden od hitov na albumu Jagged Little Pill, ki je izšel junija pred 30 leti. Kupilo ga je 33 milijonov ljudi. »Takrat, v nerazsvetljenih devetdesetih letih, so bila takšna sporočila za ljudi čudna in strašljiva,« je rekla. A s svojimi pesmimi tudi zdaj ostaja na isti poti, saj to vidi kot svojo »karmično nalogo«.

Alanis v živo FOTO: Profimedia

Alanis na simpozijih in srečanjih že dolgo govori o travmah, umetnosti in feminizmu, vodila je tudi podkast, ki se je ukvarjal z umetnostjo zdravljenja. Pesem You Oughta Know je surova iskrena izpoved, v kateri je pokazala celoten razpon ženskih čustev. V reviji Rolling Stone je bila novembra 1995 na naslovnici kot Jezna bela ženska. Od takrat je prodala 75 milijonov plošč, izdala 10 albumov, nazadnje The Storm Before the Calm, na katerem je 11 vodenih meditacij. Igrala je v filmih, vodila delavnice zdrav­ljenja, ozaveščala o vprašanjih, kot so spolne zlorabe, poporodna depresija, motnje hranjenja in odvisnost.

Vsaka zasvojenost, če to nadaljujemo, pomeni smrt, je povedala za Guardian. »Super je dvajset minut, potem pa si mrtev.« O odvisnosti že dolgo odkrito govori, pravi ji »iskanje olajšanja, ki te na koncu ubije«. Delo, ljubezen, seks in nakupovanje, vse to spada v to kategorijo. Najbolj kompleksna je, kot pravi, zasvojenost z delom.

Na vprašanje, ali je imela samomorilska nagnjenja, je odgovorila, da se še vedno bori s tem. »Tisti, ki so občutljivi, so veliko bolj dovzetni za informacije iz okolja. Če zelo občutljivo osebo postavite v okolje, v katerem jo ponižujejo, se bo hotela ubiti. Če jo postavite v okolje, v katerem jo podpirajo in ji prisluhnejo, bo dobro uspevala.«