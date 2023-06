Ajda iz Makol kar štiri leta skrivala neznanca (VIDEO)

Ajda Pušaver je 22-letna pevka in violinistka, ki je te dni v svet poslala prvo skladbo z naslovom Spet neznanca. Nastala je sicer že pred štirimi leti. »Takrat si nisem niti upala pomisliti, da jo bom kdaj želela deliti s komer koli. Upam in si želim, da bo pečat, ki ga je pesem pustila na meni, pustila še na kom drugem,« pravi mlada glasbenica, ki je končala izobraževanje violine na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor ter se nato usmerila v druge vode. Bila je celo prepričana, da je končala profesionalno ukvarjanje z glasbo. A je kmalu spoznala, da brez nje ne more živeti in da mora prisluhniti temu, kar ji narekuje srce. Želela si je peti, igrati in ustvarjati pesmi. Ne nazadnje lastna besedila in melodije ustvarja že od 16. leta. »V pesmi Spet neznanca se lahko najdemo vsi, saj smo v določenem obdobju svojega življenja vsi imeli osebo, s katero smo se zelo zbližali in se nato popolnoma oddaljili. Četudi ta oseba zdaj ni več v našem življenju, si bomo z njo za vedno delili spomine in vse, kar smo skupaj doživeli. Čeprav pesem na neki način izraža žalovanje, pa obenem tudi sporoča, da nihče ni žrtev odnosa,« opiše vsebino avtorica, ki prihaja iz zelo znane glasbene družine Pušaver; spomnimo, ta je leta 2017 v oddaji Slovenski pozdrav navdušila in zmagala med družinami, ki so se predstavile s petjem in igranjem. Sicer pa je Ajda tudi članica glasbene skupine Gemai, ki jo vodi njen oče, prav tako znani glasbenik Boštjan Pušaver, in ki je lani vstopila v tretje desetletje delovanja.