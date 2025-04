Slovenija je spet v pričakovanju neponovljive in zabavne energije. Skupina Agropop je namreč prvega aprila napovedala veliki koncert v Hali Tivoli in v svet poslala videospot za skladbo Srečna familija, s katero se po 25 letih vrača na glasbene odre. Ne zaradi nostalgije, ampak zaradi potrebe po veselju, iskrenosti in glasbi, ki ni narejena za algoritme, ampak za ljudi. V svet, kjer je vse čedalje bolj umetno, zaigrano in zrežirano, prihaja Agropop. Slovenija je spet v pričakovanju neponovljive in brutalno iskrene energije. FOTO: ROK DEŽELAK Pristen, divji in iskren. Alešu Klinarju in Poldet...