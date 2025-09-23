Absolutna zmagovalka Zlate harmonike Ljubečna je devetošolka (FOTO)

V finalu najstarejšega in najbolj prestižnega harmonikarskega tekmovanja Zlate harmonike Ljubečna (ZHL) se je letos pomerilo 45 najboljših harmonikarjev in harmonikaric, ki so s svojim igranjem in znanjem prepričali komisije na predtekmovanjih v Topolšici in Škocjanu na Dolenjskem.

To ni le zmaga, ampak potrditev, da se ves trud, vaje in ljubezen do glasbe vedno poplačajo.

»Tekmovalci, ki so se pomerili v devetih starostnih kategorijah, so bili več kot odlično pripravljeni, kar je dokaz, da se za narodnozabavno glasbo in njen razvoj ni bati. Tako harmonikarji kot harmonikarke imajo veliko znanja, kar je v prvi vrsti zasluga njihovega trdega dela kot tudi mentorja, ki jih pri tem usmerja,« je misli strnil predsednik ZHL Robert Goličnik, tudi sam harmonikar, vodja ansambla Šepet in učitelj v zasebni glasbeni šoli Goličnik. Tekmovalce so poslušali sami znani in izvrstni harmonikarji in učitelji: Toni Sotošek, Jernej Brilej, Žan Bregar, Guinnessov rekorder v najdaljšem igranju harmonike Anže Krevh, Janez Lekše in Stanko Mikola. Po poslušanju vseh so bili enotni, da so bili letos priča pravim mojstrovinam, za absolutno zmagovalko Zlate harmonike Ljubečna pa razglasili Velenjčanko Mio Ovčjak, ki je prejela kipec, ki ga je izdelala mojstrica Bernarda Kovačič.

Plaketo Avgusta Stanka si je z najbolje odigrano ljudsko skladbo letos priigral Tomaž Ocvirk. FOTO: Maja Fužir Kovačič

Častni priznanji

»To ni le zmaga, ampak potrditev, da se ves trud, vaje in ljubezen do glasbe vedno poplačajo. Iz srca sem hvaležna mojemu mentorjuza potrpežljivost, vodenje in vse dragocene nasvete. Hvala tudi moji družini, ki me vedno spodbuja, verjame vame in mi stoji ob strani na vsakem koraku,« je dejala devetošolka Mia, ki pridno zbira lovorike. Lani je osvojila Šegovčevo plaketo, letos je to že tretji velik uspeh, saj je spomladi najprej zmagala na tekmovanju Slovenski meh v Portorožu, maja pa na 29. evropskem prvenstvu v igranju na diatonično harmoniko v italijanskem Attimisu postala absolutna evropska prvakinja. Trenutno se z mentorjem Pačnikom že pripravljata na svetovno prvenstvo, ki bo maja prihodnje leto. Mia je začela igrati harmoniko že v osnovni šoli, zanjo jo je navdušila sošolka, glasbilo pa je že imela doma. Le v roke ga je bilo treba vzeti. In najti pravega mentorja. Danes harmoniko igra vsaj dve uri dnevno, kadar se pripravlja na kakšno večje tekmovanje, pa tudi šest.

Plaketo Avgusta Stanka za najbolje odigrano ljudsko skladbo je osvojil Tomaž Ocvirk, pokal za najboljšega juniorja Jakob Hribar, majoliko za najboljšega godca med veterani pa že drugič Franc Vegelj. Organizatorji so bili veseli polne dvorane obiskovalcev, igranje obvezne skladbe vseh tekmovalcev sta s spremljavo popestrila basist Aljaž Goličnik in kitarist Nace Grudnik, sicer člana ansambla Šepet.

Za narodnozabavno glasbo in njen razvoj se ni bati.

So pa letos na Ljubečni podelili tudi dve častni priznanji, prejela sta ju drugi predsednik ZHL Pavli Platovšek in odličen harmonikar, dvakratni zmagovalec tega tekmovanja v letih 1989 in 1990 Zoran Zorko, ki je tudi prvi Slovenec, ki se je z igranjem harmonika vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Neprekinjeno jo je igral 35 ur in pol in ob tem prepotoval dobršen del Slovenije. Iz Ljubljane so ga med igranjem odpeljali na Bled, kjer je preigral vso noč, zatem so obiskali še Kranj, Novo mesto, Kostanjevico in podvig zaključili v Brežicah. Pred dvema letoma je ta rekord presegel Krevh, ki je harmoniko igral 53 ur, 53 minut in 53 sekund.

Častna nagrajenca Pavli Platovšek in Zoran Zorko v družbi gostiteljev Roberta Goličnika in Mihe Železnika FOTO: Maja Fužir Kovačič