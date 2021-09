Abba se vrača v obliki abbatarjev

Šov bo vključeval 22 skladb. FOTO: ABBAVoyage.com

Digitalni liki članov skupine so ustvarjeni po njihovi podobi iz leta 1979, ko so bili na vrhuncu slave.

Ko vidite koncert, ne gre za štiri ljudi, ki se pretvarjajo, da so Abba, ampak dejansko so to prav oni.

Enormna prodaja albumov

400

milijonov albumov so prodali v pol stoletja.

Že od mladih nog sem oboževalka skupine Abba. Prav ona je razlog, da sem se najprej naučila angleškega jezika,« je v četrtek zvečer na twitterju zapisala, ena od njihovih gorečih oboževalk. Le nekaj minut pred tem so namreč člani te legendarne švedske skupine v posebni oddaji v živo, ki so jo predvajali iz Londona, naznanili vrnitev na glasbene odre. Pa ne samo tega. Tudi izdajo novega albuma ABBA Voyage, ki bo luč sveta zagledal 5. novembra.Kat je še dodala, da enostavno ne more verjeti, da se kaj takega lahko dejansko dogaja. »Tako dolgo smo čakali na to,« je sklenila. In še kako prav ima. Celih 40 let je namreč moralo preteči, da soinspet skupaj stopili pred mikrofon in posneli deset novih skladb.Hkrati pa tudi povsem izkoristili možnosti najsodobnejše tehnologije, ki jim bo omogočala prihodnje leto organizirati povsem virtualni koncert v posebej zgrajeni areni v olimpijskem parku v Stratfordu v vzhodnem Londonu.Največji oboževalci Abbe bodo lahko člane skupine občudovali v digitalni različici oziroma s hologrami – tako imenovanimi abbatarji. Pri ustvarjanju tega posebnega projekta se je v zadnjih letih trudilo več kot 850 ljudi, pri čemer so si pomagali s tehnologijo za zajem gibov. Z njo so med nastopom posneli vsak gib nastopajočih, ki danes seveda štejejo že več kot 70 let. Producentje razložil, da je četverico na odru snemalo 160 kamer in da je bilo skoraj toliko potrebnih tudi vizualnih učinkov. Prav vsako pesem pa so nato do popolnosti izvedli v več kot petih tednih.»Ko vidite koncert, ne gre za štiri ljudi, ki se pretvarjajo, da so Abba, ampak dejansko so to prav oni,« sklene Andersson.Björn Ulvaeus in Benny Andersson sta še dodala, da bodo digitalni liki ustvarjeni po njihovi podobi iz leta 1979, ko so bili na vrhuncu slave. Šov bo vključeval 22 skladb, večinoma starih uspešnic, trajal pa bo 90 minut.Na četrtkovem dogodku, ki so ga na prostem v živo med drugim spremljali v nekaterih večjih svetovnih mestih, so lahko gledalci slišali dve novi skladbi s prihajajočega albuma. In sicer I Still Have Faith In You. Ulvaeus je v zvezi s to klavirsko balado pojasnil, da je takoj, ko je Benny zaigral melodijo, vedel, da mora ta predstavljati člane Abbe. Tega, kot je nadaljeval, da bodo po 40 letih izdali album in bili še vedno najboljši prijatelji, ne bi mogli misliti. Druga skladba Don't Shut Me Down pa je nekakšna melodrama v slogu Abbine klasike The Day Before You Came. Ta govori o tem, kako se ženska po več letih vrne k partnerju, ki ga je pred tem zapustila.Abba je med letoma 1972 in 1982 nanizala številne uspešnice, mednarodno slavo pa ji je prinesla zmaga na Evroviziji leta 1974 s skladbo Waterloo. Kljub temu da je skupina razpadla že v začetku 80. let minulega stoletja, so s svojimi zimzelenimi uspešnicami vse do danes ohranili zvesto bazo oboževalcev in v pol stoletja prodali več kot 400 milijonov albumov. Med njihovimi najbolj znanimi skladbami so Dancing Queen, The Winner Takes It All in Take a Chance on Me.