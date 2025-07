80-letna učiteljica kaznovana zaradi glasbe, koncert pod njenimi okni v znak podpore

Pred dnevi, ko je 80-letna mariborska dolgoletna učiteljica klavirja in koncertna pianistka Manja za igranje klavirja čez dan v svojem stanovanju prejela globo v višini 104 evre, ji je umetniški vodja festivala, sicer tudi sam učitelj klavirja, Mladen Delin takoj stopil v bran ter jo povabil na enega vrhuncev festivala, na koncert najboljšega crossover pianista na svetu Maksima Mrvice. Ob tem je tudi podprl idejo mariborskih glasbenikov, da na dvorišču pod njenim blokom priredijo koncert. »Vaje klavirja lahko dajo novega Pogorelića, Mrvico. Strinjam se tudi, da klavir ne presega zakonskih decibelov, zato je globa neupravičena,« je poudaril Delin.

Blaž Brodnjak, predsednik uprave banke NLB

Koncertni spektakel Maksima Mrvice pa je spodbudil tudi predsednika uprave NLB Blaža Brodnjaka, da je na svojem profilu na Facebooku pozval Ptujčane, županjo Nuško Gajšek ter mestne svetnike k boljšemu dojemanju in posledično financiranju Festivala Arsana. »Maksimov nastop je bil prelomna točka Festivala Arsana,« je zapisal Brodnjak, velik podpornik kakovostne kulture, in nadaljeval: »Obiskovalci iz kar 12 držav bodo ime mesta in festivala ponesli v svet, Maksim pa je s svojo neverjetno energijo blagoslovil vse mestno jedro. S tem prelomom iskreni podporniki festivala in našega spečega bisera Ptuja polagamo občinskim veljakom in županji na srce, da prepoznajo vse dimenzije entuziastičnega početja ekipe festivala pri povečevanju prepoznavnosti mesta in vse multiplikativne učinke kulturnega turizma na tej ravni.«

Mladen Delin, umetniški vodja Arsane, je povabil profesorico klavirja Manjo na koncert.

Brodnjak, ki je znan tudi po tem, da nima dlake na jeziku, je vodstvu ptujske občine še vrgel kost za glodanje. »Za začetek povišanje za take podvige res simbolnega zneska s strani Mestne občine Ptuj na še vedno zmernih 150.000 evrov na leto. Verjamem, da bo mestni svet to podprl, ker si svetniki iskreno želijo, da mesto ponovno zadiha s polnimi pljuči in se lahko začnejo razvijati tudi druge vsebine, zagotovo pa bi taka gesta pritegnila dodatno podporo zasebnih partnerjev tega festivala in drugih dogajanj v mestu. Ptujčani, smo za?«