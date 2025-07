80 let Vinka Janežiča: legenda Trgovcev, ki je s pesmijo zaznamoval Gorenjsko

Ustanovitelj in vodja drugega najstarejšega ansambla v Sloveniji, ansambla Trgovci, Vinko Janežič s Spodnjega Brnika, je proslavil 80. rojstni dan in ob jubileju prejel številne čestitke. Trgovci so igrali in peli 60 let, vse do 2022., ansambel pa danes deluje v spremenjeni zasedbi. 1962.so prvič nastopili, na silvestrovo. Prvič so javno nastopili za silvestrovo, in sicer 1962. v Zalogu pri Cerkljah, kot se spominja slavljenec Vinko. Trio so sestavljali Franci Prosenc (harmonika), Franci Strupi (kontrabas) in Janežič (kitara). Vsi trije so bili izučeni trgovski pomočniki v podjetju Krvavec C...