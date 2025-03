6pack Čukur je pred kamero povabil svoje dijake (FOTO in VIDEO)

Laščan Dejan Dogaja in Velenjčan 6pack Čukur sta dokazala, da glasba ne pozna meja in žanrskih okvirov, saj sta v svet poslala duet z naslovom All in. Čeprav prihajata iz različnih glasbenih svetov, ju povezuje enaka filozofija: ustvarjata za zabavo in užitek. »Glasba je univerzalni jezik, ki povezuje, zato vedno rad sodelujem z drugimi glasbeniki, še posebno s tistimi, ki prihajajo iz drugih žanrov. Slovenija je majhna, vendar je glasbeni okus poslušalcev vseeno širok. Zakaj se torej ne bi različni svetovi združili v enem projektu? Ko gre za glasbo, je pomembno samo to, da je poslušalcem na koncu izdelek všeč. Meje, sploh v glasbi, obstajajo samo, če jih postavljamo sami,« pove Dejan Dogaja. Podobno razmišlja tudi 6pack Čukur, ki glasbo vidi kot način izražanja zabave in pozitive. Čeprav se je v svojih začetkih včasih dotikal družbene kritike, se je tega z leti naveličal. Danes ustvarja glasbo, ki sprošča in nasmeje.

Ni manjkalo smeha, zabave in nostalgičnih spominov.

Skupaj sta ustvarjala.

»Vedno sem se imel za človeka, ki uživa v življenju, in enako čutim pri Dejanu. Ne obremenjuje se s tem, kaj bodo rekli drugi, preprosto dela to, kar mu je všeč. Zato sem brez omahovanja sprejel povabilo k sodelovanju. All in je pesem, ki odraža to filozofijo – življenje je treba živeti na polno, brez nepotrebnega kompliciranja,« razlaga priljubljeni raper, ki je poleg glasbe predan tudi učiteljskemu poklicu, saj znanje keramičarstva predaja dijakom na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor. Novemu duetu sta priložila tudi mladostniško obarvan videospot, ki so ga posneli v prostorih fakultete za zdravstvene vede v Mariboru. »Prostori s šolskimi omaricami, predavalnice in knjižnica so nas za trenutek vrnili v šolske dni. To je poskrbelo za kar nekaj nostalgije in veliko zabavnih trenutkov,« pravita glasbenika. Na snemanju je sodelovalo tudi veliko statistov, med njimi dijaki 6pack Čukurja. »Zelo sem bil vesel, da so se odzvali in nastopili v videospotu. Mislim, da so tudi sami uživali v tej izkušnji,« doda.