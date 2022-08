Milan Petrovič: 60 let kariere prvega rockerja

Častitljivih 60 let glasbene kariere letos praznuje prvi slovenski rocker, Mariborčan Milan Petrovič s stalnim bivališčem v Piranu. V več kot pol stoletja si ni privoščil odsotnosti z glasbenih odrov in tudi zdaj dela s polno paro. Bil je pevec skupin Korali, New Comes, After Eight, Aquarius, Talismani, Virgo, za preživetje pa je delal tudi drugo, nekoč je denimo umrle pripravljal na obdukcijo.



Pred petdesetimi leti se je zaradi glasbenega angažmaja v nekoč priljubljenih piranskih Treh papigah preselil v Piran in tam ostal. Od tedaj je nastopal na festivalih, kot so Slovenska popevka, Melodije Morja in sonca, Pop delavnica, pa tudi v tujini je koncertiral. Pisal je pesmi in skladal.

»Na nosilcih zvoka je mojih sedem izdanih kaset, tri zgoščenke, pesmi pa so uvrščene tudi na mnoge kompilacije,« pripoveduje sogovornik. Med veliko priznanji, ki si jih je prislužil z muziciranjem, bržkone izstopata dve za življenjsko delo, ki sta mu jih podelili Društvo slovenskih glasbenikov Izola ter Društvo glasbenikov Harmonija Maribor.

Ob ogledu fotografij z nastopov je razvidno, da ga občinstvo ljubi.

Milan je in še nastopa na terasah hotelov, na otroških, humanitarnih, študentskih, rojstnodnevnih in poslovnih zabavah, porokah in ločitvah in drugih prireditvah. Ob ogledu fotografij z nastopov iz njegove osebne zbirke je razvidno, da ga občinstvo ljubi in on njega, pa tudi, da se je na nekaterih zabavah številna publika več kot veselila. Nekateri očitno tako padejo v njegov interaktivni program, da se celo razgalijo, in teh ni malo, tako moški kot ženske. Minilo je 39 let, odkar po Sloveniji pa tudi tujini nastopa kot one man band. »V repertoarju imam 1400 pesmi, in te sem odpel milijonkrat,« pravi lirični tenorist, ki mu glas še vedno zelo dobro služi.



Še vedno ima energijo mladeniča in ob svoji šestdesetletnici pripravlja novi CD, na katerem bodo zbrane nove avtorske pesmi in nekatere priredbe. Izdal je že dve knjigi, pesniško zbirko Avenija sanj ter zbirko proze in poezije Shramba ljubezni. V slednji je zaslediti zgodbo v spomin mačku Nikiju, ki ga je našel na ulici. »Bil je ves ranjen od ugrizov živali in shiran. Ozdravil sem njegove rane, ga vozil k veterinarjem, po zdravila zanj sem se vozil v Italijo,« pove. Sprejel ga je v svoj dom, kjer je dobrodušni mačji kralj vsaj zadnja leta življenja preživel, kot si sleherno bitje tudi zasluži. Zgodba, ki izhaja iz njegove ljubezni do živali, ni osamljena. Milana v Piranu, Istri in širše izjemno spoštujejo zaradi njegove ljubezni do živali.

Nesebično, neodvisno od vremenskih ali drugih razmer, skrbi za brezdomne muce tudi zunaj piranske občine. Na pomoč priskoči tudi psom, ježkom, pticam, vsem, ki ga potrebujejo. Tudi zaradi predane skrbi za prostoživeče živali je prejel mnogo priznanj, predvsem pa ljubezni, tistih bitij, ki zmorejo imeti človeka rada bolj kot sama sebe.