34-letna Bojana iz Ljubljane prodira na srbsko glasbeno sceno (FOTO)

Nekdanja manekenka, pisateljica in glasbenica Bojana Ivanović je tista Slovenka, ki je svojo pevsko kariero začela ustvarjati v Srbiji, in v štirih skladbah pokazala, da enostavno ve, kaj počne.

Bojana pravi, da pripravlja tudi skladbo v slovenščini.

Sodelovala je s Sašo Miloševićem, avtorjem pesmi Molitva, ki jo je na Evroviziji odlično odpela srbska pevka Marija Šerifović. Sama pravi, da je imela srečo, ker so jo vzeli pod okrilje najboljši iz beograjske pevske šole Supervoice in je tako imela priložnost izpopolniti pevski talent, kar je seveda terjalo ogromno vaje in predanosti.

»Vaje v šoli so potekale v živo kot tudi online,« pravi Bojana, ki je veliko časa preživela v Beogradu, v katerem čuti pravi utrip velemesta ter predvsem odprtost trga za nove projekte.

»Starši so iz Črne gore in vedno me je vleklo, da bi se preizkusila na balkanskem trgu oziroma da bi pela v srbskem jeziku. Zares poskusiti sem se odločila pred približno štirimi leti, ko mi je končno tudi uspelo zbrati nekaj potrebnega denarja za vložek v takšen projekt,« pove 34-letnica, ki sicer pravi, da ni velika oboževalka Marije Šerifović, a ceni njen uspeh.

»Nedvomno je kakovostna pevka, zato si toliko bolj štejem v čast, da sem imela priložnost sodelovati s producentom Sašo Miloševićem, ki je sodeloval tudi pri njenih projektih in je eden najboljših srbskih tekstopiscev in producentov. Kar nekaj drugih glasbenikov pa mi je zelo pri srcu, med njimi tudi Tanja Savić, Aleksandra Prijović, Milica Pavlović, Teodora Džehverovič, Aco Pejović, Saša Matić in drugi,« pravi. Po izdanih štirih videospotih razmišlja tudi o pesmi v slovenskem jeziku.

Zdaj sem ravno v procesu iskanja tiste prave pesmi, ob kateri mi bo zaigralo srce in bom začutila, da je prava.

»Doslej nekako nisem imela želje po tem, da bi posnela skladbo v slovenščini, potem pa me je nekaj pičilo in sem začela premišljevati tudi o tem. Zdaj sem ravno v procesu iskanja tiste prave pesmi, ob kateri mi bo zaigralo srce in bom začutila, da je prava. Je pa do dobre pesmi res težko priti, ko si še neuveljavljen pevec, saj imajo vedno prednost tisti že znani, kar je seveda po eni strani tudi logično, po drugi pa je to za nas ne tako znane izvajalce to velik izziv. Enako je seveda tudi v Srbiji,« še pove glasbenica, ki je po priporočilu prijatelja začela sodelovati z Diegom Barriosom Rossom, vrhunskim opernim pevcem iz Venezuele. Zaveda se, da jo čaka še nekaj dela in izpopolnjevanja, hkrati pa čuti, da bo lahko kmalu posnela pesem tudi v slovenščini, kar jo še posebno veseli.