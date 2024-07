30.000 ljudi pelo Oliverjeve pesmi: predstavili tudi novo, vdovo premagale solze (VIDEO)

Veliki hrvaški pevec Oliver Dragojević, ki ima ogromno zveste publike tudi pri nas, je umrl 29. julija 2018 – leto dni po tem, ko so mu diagnosticirali raka pljuč. Toda spomin na Oliverja ne ugasne; k temu pripomorejo tudi njegovi bližnji in prijatelji, ki vsako obletnico njegove smrti zaznamujejo s tradicionalnim koncertom v Veli Luki na otoku Korčula, poimenovanem po enem njegovih albumov Sled v neskončnosti. Kot poročajo, je tudi ponedeljkova izvedba koncerta pod vedrim zvezdnim nebom zbrala številne hrvaške glasbene in estradne zvezde, manjkali pa niso niti politiki vseh nazorov.

V Veli Luki so se zbrali tisoči. FOTO: Ante Čizmić/Cropix

Še pred koncertom so predstavniki občine Vela Luka položili vence ter prižgali sveče na Oliverjevem grobu, v cerkvi svetega Jožefa so imeli mašo zadušnico. Bolj veselo je bilo zvečer, ko naj bi v Velo Luko po uradnih številkah prispelo kar 30.000 ljudi in se poklonilo spominu na Dragojevića.

Poleg občinstva na kopnem so koncert mnogi spremljali tudi na svojih čolnih in drugih plovilih ter ves čas prepevali z nastopajočimi. Med njimi je vse dvignil na noge Petar Grašo, med njegovim petjem so se prižgale številne bakle, poroča Slobodna Dalmacija, ki prenaša tudi Graševo sporočilo publiki: »Vesel sem, da sem lahko tretjič tukaj, na kraju, ki ga imam zelo rad, in to zaradi človeka, ki ga imam zelo rad.«

Oliverju v čast so podnevi prižigali sveče, zvečer pa bakle. FOTO: Ante Čizmić/Cropix

Val navdušenja se je razširil, ko se je Grašu na odru pridružila Jelena Rozga, skupaj pa sta odpela pesem Samo navika, ki jo je Oliver odpel s skupino Magazin daljnega leta 1996, ko je bila pevka skupine prav Jelena Rozga.

Na koncertu pa so prvič predvajali tudi novo Oliverjevo pesem Vrime je, ob kateri so solze premagale njegovo vdovo Vesno Dragojević; pesem napoveduje pevčev posthumni album Dolaziš, na katerem bodo objavili 12 še neizdanih Dragojevićevih pesmi.