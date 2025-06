28 let pozneje: zombiji še niso za odpis

Več kot dve desetletji po izidu zombijevske postapokaliptične grozljivke 28 dni pozneje se režiser Danny Boyle vrača k franšizi s tretjim delom, in sicer z novim pogledom ter preobratom, povezanim z novimi tehnologijami. Izvirni film, s katerim je režiser dokazal, da gledalci še niso naveličani zombijevskih grozljivk, je postavljen v ozadje virusa, ki je uničil Britanijo in prisilil prebivalce v karanteno.

V njem je glavno vlogo igral takrat manj znani igralec in kasnejši oskarjevec Cillian Murphy, ki je odigral glavno vlogo Jima. Ta je tik pred izbruhom virusa padel v komo in se nato zbudil v postapokaliptični Angliji, ko je smrtonosni virus že uničil življenje, kot ga je poznal. Leta 2007 je sledilo nadaljevanje 28 tednov pozneje, ki ga je režiral Juan Carlos Fresnadillo.

Igra tudi večkrat nagrajeni Ralph Fiennes. FOTO: Benjamin Cremel/Afp

23 let je minilo od nastanka izvirnega filma.

Lov na prvega zombija

V filmu 28 let pozneje, ki je (23 let kasneje) izšel v teh dneh, spet sodeluje originalni dvojec Boyle in izvirni scenarist Alex Garland. V glavnih vlogah nastopajo Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes in Alfie Williams.

Film spremlja potovanje mladega dečka in njegovega očeta iz zaprte skupnosti na otoku na celino, kjer naj bi ubil prvega zombija. Njegova mati se medtem spopada z boleznijo, ki jo izolira od preostanka skupnosti in grozi, da bo razdrla družino.

Aaron Taylor-Johnson pravi, da je bila tehnika snemanja kar nekoliko vsiljiva. FOTO: Chris J Ratcliffe/Reuters

»Na občasnih predvajanjih filma 28 dni pozneje je bilo jasno, da se film v resnici ni postaral,« je Boyle povedal za Reuters na svetovni premieri 28 let pozneje v sredo zvečer. »Še pomembneje pa je bilo, da je občinstvo nanj reagiralo, kot da gleda nekaj zelo aktualnega ...« To ga je napeljalo na misel, kaj novega še lahko vnese v ta svet zombijev.

Film je nadaljevanje prvih dveh in hkrati prvi del nove trilogije.

Ena od novosti je bil način snemanja. Režiser je občinstvo akciji približal tako, da je včasih uporabljal do 20 iphonov hkrati na posebnih nosilcih. »Pametni telefoni zdaj snemajo v 4K ločljivosti, kar je filmska ločljivost. Torej jih lahko uporabljaš,« je dejal. »Izjemno so lahki. S kamero greš lahko nekam skoraj neopazno, lahko pa jih uporabiš na posebnih nosilcih, kar smo storili za nekatere nasilne prizore v filmu.« Taylor-Johnson je dodal, da je takšna tehnika snemanja filmu dala »surovo in poglobljeno teksturo«. A je priznal, da se je včasih zaradi tega počutil ranljivega, saj je zelo vsiljiva.

28 let pozneje pa očitno ne bo samostojni del trilogije, temveč šele prvi iz nove trilogije. Njegovo nadaljevanje z naslovom 28 let pozneje: Tempelj kosti naj bi namreč izšlo že januarja.