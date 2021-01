15 let kariere bo praznovala na spletu

V vlogi Mete v muzikalu Cvetje v jeseni FOTO: POLONA PIRC

Širši javnosti se jepredstavila pri rosnih 17 letih, ko je leta 2005 zmagala v Bitki talentov in že posnela prvo pesem Ni ona, ki jo je premierno predstavila v oddaji Spet doma. Leto pozneje je posnela prvi samostojni album z naslovom Nina Pušlar in 2010. drugega, ki ga je poimenovala Slečeno srce, njegova naslovna pesem pa je postala najbolj predvajana slovenska skladba leta.Na festivalu Ema 2010 je s pesmijo Dež osvojila laskavo drugo mesto, naslednje leto pa je nastopila kot povabljena glasbenica s pesmijo Bilo lepo bi. Istega leta je izdala svojo tretjo samostojno ploščo z naslovom Med vrsticami, na kateri se je prvič predstavila kot avtorica glasbe in besedil. Takrat je začela nastopati na večjih koncertnih prizoriščih, ki ji ravno zaradi njene pristnosti omogočajo čudovito povezanost z občinstvom in oboževalci.Leta 2012 je skupaj s Stiškim kvartetom nastopila na festivalu Slovenska popevka in zasedla drugo mesto s pesmijo Kdo še verjame, s katero je osvojila radijske postaje, saj je bila na njih daleč najpogosteje predvajana pesem celotnega festivala. Naslednje leto je bilo bogato s koncerti in posvečeno izdaji četrtega albuma Nekje vmes, ki je zaključil prvo obdobje Nininega glasbenega ustvarjanja. Odlično pa se je znašla tudi na gledaliških odrih – z vlogo Mete v prvem slovenskem avtorskem muzikalu Cvetje v jeseni.Petkrat zapored razprodane ljubljanske Križanke septembra in nadvse pozitivni odzivi so muzikalu dali zagon, ki ga je od oktobra dalje popeljal po vsej Sloveniji in v petih letih presegel več kot 170 ponovitev. Leta 2015 je Nina izdala peti album #maIodrugace, nato se je odpravila na koncertno turnejo s svojimi največjimi uspešnicami. S spremljevalno skupino je nastopala po vsej Sloveniji, vrhunec pa je bil nedvomno veliki koncert v ljubljanskih Križankah, s katerim je zaznamovala 10. obletnico glasbenega delovanja. Zgodba #maIodrugace se je nato na odrih nadaljevala še dobri dve leti.S singlom To mi je všeč je 2016. podrla vse rekorde na radijskih postajah, koncertna mrzlica pa se je nadaljevala tudi naslednje leto, ko je Nina dvoranskim nastopom dodala še koncerte po slovenskih gradovih. Letos pa ta izjemno priljubljena pevka obeležuje 15 let kariere, in čeprav ji trenutna situacija ne dopušča, da bi stopila na oder in razgrela poslušalce in poslušalke, se je odločila, da bo vendarle praznovala s svojim zvestim občinstvom. Obletnico ustvarjanja bo popestrila z enkratnim spletnim koncertom, na katerem bodo lahko ljubitelji njene glasbe prisluhnili največjim hitom z aktualnega albuma Nina.»Če se koncerta na daljavo lotiš produkcijsko resno, to ni navaden koncert z dodatkom nekaj kamer, ampak je vse skupaj treba dobro prilagoditi nekoliko drugačni izkušnji nastopanja in spremljanja koncerta na internetu, tako da je pred nami veliko dela, učenja in piljenja podrobnosti. Se pa tega nastopa res veselim, saj mi z oboževalci, s katerimi se nismo videli v živo že več kot štiri mesece, še ni uspelo proslaviti 15-letnice kariere. Pogrešam naše skupne trenutke, z njimi pa bi rada končno delila tudi nekaj novosti, ki sem jih z ekipo ustvarila v zadnjih mesecih,« se Nina veseli svojega novega projekta.