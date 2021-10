11 slavnih filmov, ki so navdihnili grozljive resnične zločine

Koncept posnemanja zločinov je že od nekdaj zanimiv in navdihuje veliko globokih vprašanj na področjih psihologije, filozofije in kriminologije. Ko izvemo, da so številni filmi navdihnili resnične zločine, se marsikdo med nami vpraša, ali so filmski ustvarjalci nekje globoko odgovorni za te zločine. Včasih so namreč filmi po svoji naravi tako provokativni, da ljudi popeljejo na napačno pot. Nekateri poskušajo posnemati zločin iz čistega vznemirjenja, nekateri pa to počnejo le zato, da preverijo, ali jim lahko uspe. Tu je seznam 11 takšnih filmov, ki so navdušili nekaj posameznikov, da storijo nekaj grozljivega.

Filmska serija Žaga (Saw, 2004–)

Ta franšiza v ospredje postavlja psihopatskega serijskega morilca, ki je eden najbolj grozljivih in strašljivih zlikovcev v zgodovini filmov. Svojim žrtvam pripravi nekaj izjemno dovršenih in grozljivih pasti ter ji muči tako dolgo, da se odloči, ali jih bo pustil živeti ali umreti. Film je bil navdih za več zločinov. Eden najbolj opaznih je incident, ko je mati morala poiskati pomoč policije, potem ko je neke noči slišala svojega sina in njegovega prijatelja govoriti o ugrabitvi, mučenju in umoru več ljudi. Oba fanta sta podrobno razložila, kako nameravata poustvariti mučilno sobo v stilu Žage, da bi ljudi, ki škodijo drugim, naučila lekcij. Poleg tega sta tudi omenila, da sta kupila kamere za snemanje celotnega incidenta, tako kot bi to storil Jigsaw.

Ameriški psiho (American Psycho, 2000)

Ameriški psiho je ena najboljših psiholoških grozljivk vseh časov. Leta 2004 je fant po imenu Michael Hernandez do smrti zabodel svojega sošolca v srednji šoli in priznal, da sta njegova dejanja navdihnila filma Ko jagenjčki obmolknejo in Ameriški psiho. Verjel je, da mu je Bog podelil posebna pooblastila in da se je popolnoma strinjal z njegovo odločitvijo, da ubije sošolce.

Vitez teme (The Dark Knight, 2008)

Je eden najbolj cenjenih in donosnih filmov Christopherja Nolana. Leta 2010 je bil moški obsojen na skoraj enoletno zaporno kazen, potem ko oblečen kot Joker vlomil v hišo svojega bratranca in ga napadel. Leta 2009 se je zgodil še en incident, ko je dekle napadlo učiteljico na srednji šoli v Indiani. Z britvico ji je v obraz vrezala znameniti Jokerjev nasmeh.

Somrak saga (The Twilight Saga, 2008–2012)

Ta najstniška senzacija je nekega najstnika popolnoma obnorela. Na njegovi šoli so tako prejeli več pritožb, da grize svoje sošolke. Situacijo so nadalje raziskali in ugotovili, da je fant dejansko ugriznil 10 različnih sošolk. Starši najstnika so povedali, da je njihov sin obseden s filmi Somrak, zaradi česar je tudi grizel sošolce. Na koncu so ga poslali v prevzgojni dom za mladoletnike.

Klub golih pesti (Fight Club, 1999)

Roman Chucka Palahniuka je bil navdih za filmsko mojstrovino Davida Fincherja. Gre za briljanten psihotični film, ki posega globoko v človeško psiho, v njegov um, dokler ta popolnoma ne znori. Skupina moških, navdihnjenih s filmom, je tako poskušala izvesti vrsto terorističnih dejavnosti, podobnih tistim v filmu. Na različnih lokacijah po mestu so tako sprožili vrsto doma narejenih bomb. Kasneje so izsledili vodjo napadalcev, posameznika po imenu Kyle Shaw, ki je bil član lokalnega borilnega kluba in se hvalil s svojimi dejavnostmi.

Mora v Ulici brestov (A Nightmare on Elm Street, 1984)

Ta kultna grozljivka je bila navdih za morilski pohod Daniela Gonzaleza leta 2004. Gonzalez je bil paranoični shizofrenik, ki je neke noči zaužil več različnih drog, popolnoma podivjal in ubil štiri ljudi. Kot orožje je uporabil kuhinjske nože in se pretvarjal, da je Freddy Krueger, morilec iz filma. Za umor mu je bilo izrečenih šest dosmrtnih kazni.

Peklenska pomaranča (A Clockwork Orange, 1971)

Eden najbolj opaznih in grozljivih zločinov, ki jih je navdihnila Peklenska pomaranča Stanleyja Kubricka, se je zgodil leta 1973, ko je skupina najstnikov do smrti pretepla potepuha. V podobnih okoliščinah je bil zaboden mlajši moški. Nizozemko je v Lancashiru posilila skupina moških, ki je medtem prepevala Singin 'in the Rain, podobno kot lik Alexa v enem najbolj zloglasnih prizorov v kriminalki.

Intervju z vampirjem (Interview with the Vampire, 1994)

Ta film velja je navdihnil enega najbolj zloglasnih in najbolj krvavih zločinov na tem seznamu. Mladenič po imenu Daniel Sterling si je film ogledal s svojo punco. Naslednji dan je dekletu rekel: »Ubil te bom in pil tvojo kri.« Na tej točki je domnevala, da se njen fant šali, a se žal ni. Še isti večer jo je sedemkrat zabodel in ji kar nekaj časa pil kri. Sčasoma je priznal, da so ga navdihnili prizori iz filma, pa tudi, da svojih dejanj ne pripisuje izključno le romantični grozljivki.

Krik (Scream, 1996)

Je eden najbolj kultnih filmov Wesa Cravena, ki je popolnoma revolucioniral žanr slasherjev. Grozljivka vsebuje zelo podroben prikaz umora, za katerega je en ameriški sodnik celo zapisal, da bi lahko bil to »zelo dober vir za učenje, kako nekoga ubiti.« Tako kot drugi na seznamu je tudi ta film navdihnil svoj delež umorov, toda najbolj razvpit med njimi je bil Thierry Jaradin. Jaradin se je spoprijateljil z najstnico po imenu Alisson Cambier in jo povabil k sebi. Tam je predlagal, da bi imela spolne odnose, a ga je zavrnila. Zato je odšel v drugo sobo in si oblekel ikonični kostum. Vrnil se je z dvema velikima nožema in Cambierjevo 30 -krat zabodel.

Rojena morilca (Natural Born Killers, 1994)

Film pripoveduje o paru, ki beži pred oblastjo, medtem pa nadaljuje z vrsto nasilnih in grozljivih zločinov, pri čemer se zelo zabava. To je poskušal posnemati tudi mladi par iz Oklahome, ki se je odpravil na svoj morilski pohod. Marca 1995 sta začela s serijo kaznivih dejanj, ki se je končala z umorom blagajničarke v trgovini. Par se je pogumno vrnil v domači kraj, kjer se je hvalil s svojimi podvigi. Kmalu zatem so ju aretirali in leta 1995 poslali v zapor.

Taksist (Taxi Driver, 1976)

Čeprav ta film velja za enega najboljših filmov Martina Scorceseja, je tudi njegov najbolj nasilen film. Pripoveduje o vigilantu Travisu Bickieju, ki želi umoriti politika, za svoja nasilna dejanja pa prejema priznanja in pohvale. Film je v Johnu Hinckleyju Jr. prebudil nezdravo privlačnost do 12-letne prostitutke v filmu, ki jo igra Jodie Foster. 30. marca 1981 je v Washingtonu proti tedanjemu predsedniku Ronaldu Reaganu izstrelil šest krogel. Reagana je lažje ranil, njegova tajnika Jamesa Bradyja pa je s strelom v glavo prikoval na invalidski voziček.