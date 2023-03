Zvone Šeruga petsobno stanovanje zamenjal za kombi: Razvajene riti smo (FOTO)

Svetovni popotnik in fotograf Zvone Šeruga se je z ženo Romano odločil za velik korak v življenju. Opravila sta razmislek o tem, kaj in koliko v življenju v resnici sploh potrebujemo in se odpravila na daljše potovanje s kombijem. Kot je na Facebooku sporočil Šeruga, je po dvaindvajsetih letih v petsobnem stanovanju vse skupaj začelo postajati preveliko in preveč natrpano.

»Polne omare, polna klet, polna garaža. Polna tudi, kot še zadnje pribežališče ne zares potrebne robe, zidanica pod Gorjanci. Istočasno pa sva se trudila verjeti, da nisva fanatična vernika potrošništva in odvisna od njegovega prekletstva. Vikende preživljava v hosti in ne v BTC-ju! Ene kavbojke imam za dve leti, čevlje prav tako in Romano je treba skoraj z buldožerjem vleči v nujne nakupe. Verjameva, da nisva del vse te podganje dirke: delaj, garaj, zapravljaj, meči stran … ponovi vajo!« je zapisal Šeruga.

Imata vse, kar potrebujeta

Zakonca sta se odločila, da stanovanje v času potovanja oddata. Med drugim tudi zato, da sta ga bila pred odhodom prisiljena zares pospraviti in kup stvari podariti ali zmetati stran. V kombi sta spakirala le najbolj nujno robo. »Verjamem, da imava s sabo vse, kar rabiva za sedem mesecev življenja. Ali za preostanek življenja, navsezadnje,« je zapisal Šeruga.

Popotnik je k tovrstnem razmisleku pozval tudi svoje sledilce. »In vi? Poglejte okoli sebe – koliko odstotkov vsega, kar vidite, pa vi v resnici rabite? Ali uporabljate? Pomislite pogosto, z mano vred, kako za svoje lastne otroke in vnuke uničujemo svet, v katerem morda že čez generacijo ali dve ne bo več mogoče živeti?« je še poudaril in na koncu dodal: »Tragedija nas in še bolj naših otrok je v tem, da smo v resnici do konca razvajene riti. Ki si ne znajo, ne zmorejo in, še huje, niti nočejo pomagati! Ker nam je dobro tako. Baje!«

