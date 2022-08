Zvone Šeruga: Damjan Murko na hladilniku? Hvala lepa!

Še bolj so ga očarali kot Alpe, pravi Zvone Šeruga. Pred leti je vse poti prevozil z motorjem in spal v šotoru. Sedaj svoje avanture in potovanja preživi in prespi raje v avtodomu.

Razkošno posteljo ne menja noben šotor.

»Šotor je zakon, a kombi s široko posteljo in še (marsi)čim, zunaj pa tenda, dodaten paviljon, dve mizi, par stolov, žar, hladilnik, razgled med borovci na morje med, kup krasnih sosedov in seveda moja Romana – človek res rabi kar koli več od tega v življenju? Jahta na Azurni? Vila na Havajih? Damjan Murko na hladilniku? Hvala lepa, shajam brez, z lahkoto!« je zapisal svetovni popotnik na svojem profilu.