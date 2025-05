Mesec dni po obnovi uspešnice skupine Chateau Objemi me (avtorja besedil Petra Rezmana in avtorja glasbe Zvoneta Hranjeca) iz leta 1991 je ta že zakrožila po slovenskih radijskih postajah, ki so še tako hrabre, da poleg hrvaških ali angleških pesmi predvajajo tudi slovenske. Mimogrede, za omenjeno pesem je skupina Chateau leta 1991 prejela prvo nagrado strokovne žirije na festivalu Pop delavnica. Zagotovo je eden najaktivnejših članov skupine, ki bo prihodnje leto praznovala 40 let delovanja, Zvone Hranjec.

»Treba je živeti in preživeti. Še posebno če je glasba tvoje življenje,« pravi. Zato ne preseneča, da precej sodeluje tudi z drugimi glasbeniki. Tokrat se podpisal pod avtorstvo glasbe za pesem Zbudi me (besedilo je napisal Jani Napotnik), ki jo poje pianistka in pevka ter članica dueta OK (drugi član je Marko Bezovšek) Saša Korun. Pesem bodo predstavili v teh dneh, kako se bo prijela, pa bo pokazal čas.