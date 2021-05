Zvočnike na glas: to je prva skladba Pie Filipčič (VIDEO)

Razvpita zmagovalka resničnostnega šova Big Brotherse vrača na estradno sceno. V soboto je luč sveta ugledal njen glasbeni prvenec Imel je rdeče lase. Pia skladbe ni le odpela, temveč je zanjo tudi napisala besedilo. »Pa je tu! Imel je rdeče lase in lepo je dišal. Hvala vsem, ki ste pripomogli k nastajanju videa. Želim vam prijetno in brezskrbno poslušanje,« je ob izidu skladbe ponosno zapisala Pia. V pogovoru za naš portal pa je razkrila, zakaj se je sploh odločila, da se poda v glasbene vode.Zadnje čase o Pii ni bilo veliko slišati. Kot nam je razkrila, je epidemija tudi njej porušila številne načrte, a hkrati ji je odprla možnost, da se preizkusi v vlogi pevke. »Od nekdaj sem si želela narediti tudi nekaj v tej smeri. Ko se je pojavila priložnost, sem si rekla, zakaj pa ne, če sem se preizkusila že na vseh področjih.« Povedala je, da je bilo vse skupaj narejeno malo za šalo, malo zares, a da so odzivi izjemno dobri. »Res sem presenečena, ker tega nisem pričakovala. Ljudje vedno pričakujemo nekaj najslabšega, a za zdaj je kar pozitivno.«Glede na to, da se je vse skupaj zgodilo zelo hitro in da je bil omejen proračun, je zelo zadovoljna s končnim izdelkom. Upa tudi, da bo sporočilo, ki ga je želela posredovati, doseglo ljudi. »Pojem o fantu, ki je imel rdeče lase, to pa je pravzaprav metafora za fanta, ki je redkost. Včasih sem vedno padala na visoke, lepe in temne, zdaj pa sem dosegla neko zrelost in leta, ko iščem nekaj posebnega, notranje, ne samo vizualno. Tako želim sporočiti tudi drugim , naj iščejo nekaj posebnega in ne samo vizualnost.«Pred leti, ko je Pia vstopila v resničnostni šov, je odkrito spregovorila o želji po operaciji in spremembi spola, zdaj pa o tem javno ne želi več razpravljati. Pravi, da je že davno povedala, da o tej temi ne želi več govoriti, saj o tem nima nič več ničesar povedati. »Zdaj sem zadovoljna sama s sabo in naj vsakdo razume po svoje,« je dejala za konec.