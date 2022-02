Zvezdništvo ne spada v gostinski poklic

»Nikoli ne smemo pozabiti, da smo kuharji oziroma gostinci tukaj zaradi gostov,« poudarja Tomaž Kavčič, priznani slovenski kuharski mojster iz Gostilne pri Lojzetu na dvorcu Zemono, ki je dosegel veliko mednarodno prepoznavnost. V oddaji Osebno z Valentino Plaskan so ga označili za Picassa slovenske kulinarike, a Kavčič je na to skromno odgovoril: »Kuharji smo obrtniki, ki smo na ta svet poslani, da vzbudimo tudi kakšno čustvo. Obrtniki smo, ker moramo vsako svojo umetnino vsak dan ustvariti tudi po stokrat.«

Spregovoril je o zvezdništvu v kuhinji. FOTO: PLANET TV

Ob tem je dejal, da kuharji nikoli ne bi smeli pozabiti, da so tukaj zaradi gostov. »Zvezdništvo ne spada v kuhinjo, v poklic gostinstva. Kuharji oziroma gostinci moramo biti veseli in počaščeni, ko gostje stopijo skozi naša vrata. Ni mi všeč, da nekateri moji kolegi gostom dajejo občutek, kot da jim delajo uslugo, ker so smeli priti k njim. Gostinci gostimo ljudi, nismo nobene zvezde in daleč od tega, da bi lahko bili vzvišeni,« je bil iskren Kavčič, ki je spregovoril tudi o dandanes priljubljeni promociji domačega in lokalnega. Lokalne sestavine so bile namreč v gostilni, v kateri je on že četrta generacija, od nekdaj samoumevne.

»Kot deček sem hodil v nabavo z nonom in tako spoznaval osnovne sestavine ter bil v stiku s pridelovalci in kmeti. Danes se o tem veliko govori in to spoštujem, toda to mora biti samoumevno, ne pa se uporabljati kot neko reklamno sporočilo,« je še poudaril priljubljeni kuharski mojster.