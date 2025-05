Zvezdniški obisk v vrtcu: poglejte, kdo je obiskal najmlajše

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona letos praznuje častitljivih 90 let delovanja in kot ena najstarejših vzgojno-izobraževalnih ustanov v Sloveniji ob tej priložnosti pripravlja niz dogodkov, s katerimi obeležuje pomemben jubilej.

Med osrednjimi dogodki praznovanja je bila tudi okrogla miza z naslovom »Ustvarjalnost od vrtca do zvezd«, ki je potekala v sodelovanju z Ravnateljsko akademijo. Cilj dogodka je bil spodbuditi razmislek o pomenu ustvarjalnosti skozi celotno izobraževalno pot – od zgodnjega otroštva pa vse do najvišjih kariernih vrhov.

»Namen tega dogodka je bil, da z različno mislečimi gosti obudimo spomine, delimo izkušnje, razmišljamo o pomenu ustvarjalnosti ter skupaj pogledamo v prihodnost – vse od prvih korakov v vrtcu pa tja do zvezd, kjer domišljija ne pozna meja,« je povedala ravnateljica vrtca Sabina Steyer Debeljak.

FOTO: Arhiv Vrtca

Sodelovali številni gostje

Na okrogli mizi so sodelovali številni zanimivi gostje. Med njimi dr. Inge Breznik, pedagoška svetovalka za glasbeno vzgojo na Zavodu RS za šolstvo, ki je hkrati tudi ambasadorka kulturnega udejstvovanja. Svoje poglede je delila tudi mag. Ljupka Vrteva, inženirka leta 2023 in zavzeta promotorica tehničnih poklicev med mladimi, predvsem dekleti. Prepričana je, da poklic nima spola – pomembno je le, da mladi sledijo svojim sanjam.

FOTO: Arhiv Vrtca

Posebno pozornost sta pritegnila še Leopold I. (Michael Leopold), priznani raper, glasbenik, prevajalec in ambasador kampanje Odpikajmo nasilje, ki se je kot otrok igral prav v tem vrtcu, ter Matjaž Kek, eden najuspešnejših selektorjev slovenske nogometne reprezentance. Kek je med drugim zbranim zaupal, da je velik ljubitelj jazz glasbe.

Dogodek je povezovala dr. Justina Erčulj, ena od ustanovnih članic Ravnateljske akademije. Uvodoma je zbrane nagovorila tudi mag. Breda Forjanič, nekdanja ravnateljica vrtca in članica društva, medtem ko je pomen akademije predstavil njen predsednik mag. Mirko Žmavc.

FOTO: Arhiv Vrtca

Polno topline in ustvarjalnosti

Za uvodno glasbeno vzdušje so poskrbeli otroci in vzgojiteljice vrtca, ki so z nastopom poželi velik aplavz. Med prisotnimi so bili tudi županja Gornje Radgone Urška Mauko Tuš, ki je vrtcu izrekla iskrene čestitke, podžupan Miran Dokl, svetniki, predstavniki sveta zavoda in sveta staršev, ravnatelji drugih vrtcev in šol ter celoten kolektiv vrtca.

Ravnateljica Steyer Debeljak je v svojem nagovoru izpostavila pomen ustvarjalnosti in se pri tem naslonila na misel Alberta Einsteina, da je ustvarjalnost inteligenca, ki se zabava.

FOTO: Arhiv Vrtca

»Ta misel poudarja, kako lahko ustvarjalnost izvira iz igrivosti in odprtosti za nove ideje. Ni le dar, temveč tudi način življenja, ki nas bogati in povezuje,« je poudarila.

Dogodek se je odvijal v avli Osnovne šole Gornja Radgona, ki so jo strokovne delavke vrtca s posebno pozornostjo spremenile v prijeten prostor – skoraj kot dnevno sobo, polno topline in ustvarjalne energije.