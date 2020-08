Zvezdniku Kmetije kradejo zemljo

Zelo se jim je mudilo

Parkirišče je na Kermavnerjevem kmetijskem zemljišču.

2750 kvadratnih metrov meri zemljišče.

Predsednik Interblocka Igor Pušnik

Ograja na ograjo

Nihče izmed nas ni na kakršen koli način dovolil uporabe in preureditve zemljišča za potrebe makadamskega parkirišča ali česa drugega.

Tudi pomožno trening igrišče je na njegovem.

Na vzhodni strani prestolnice se za bloki ob Dunajski cesti razteza široko še zeleno območje ob Savi, kjer ob priljubljenem vrtičkarstvu potekajo tudi razne športne dejavnosti. Od leta 1975 imajo tudi svoj nogometni klub, ki se danes imenuje Interblock in ob katerem večina najprej pomisli na poslovneža, a ta z njim že dolgo nima nič. Prav tako so minili dnevi slave, ko so osvojili dva slovenska pokala; mlade selekcije trenirajo na igrišču kluba, ki leži nedaleč od Save. Ljubljanska težava s parkirišči se čuti tudi tukaj – le da so težave nastale, ko so parkirišče že uredili.Na začetku Ježice nas pričaka, ki ga številni Slovenci poznajo iz resničnostnega TV-šova Kmetija, v katerem se je boril pred slabim letom in naredil res dober vtis. Prav ironično pa je dejstvo, s katerim nas seznani Kermavner – televizijski kmet ima v resničnem življenju težave z družinsko zemljo: »Jaz, oče, sestra in teta smo dediči okoli 2750 kvadratnih metrov parcele oziroma kmetijskega zemljišča številka 2343; dolga je okoli 220 metrov in široka od 10 do 12 metrov, kot izhaja iz katastra.« Tam pa je zgrajeno in po novem ograjeno parkirišče NK Interblock. »Julija so začeli delati, zelo se jim je mudilo,« pravi Kermavner.Pojasni še, da so se v njihovi družini pogovorili in da je stopil v stik s predsednikom Interblocka: »Vprašal sem ga, ali ve, na čigavem zemljišču je gradil. Povedal je, da gre za občinsko zemljišče. Ob naši parceli je namreč še parcela sosede, na njej je narejen nasip.« Ko smo tudi mi Pušnika povprašali, zakaj leži klubsko parkirišče na zasebni zemlji, pa nam je odgovoril: »Nimam posebnega komentarja, razen da je to zatečeno stanje že več kot 20 let.«Kermavner in preostali lastniki pa so v dopisu klub izrecno opozorili: »Nihče izmed nas ni na kakršen koli način dovolil uporabe in preureditve zemljišča za potrebe makadamskega parkirišča ali česa drugega.« Kermavner pravi, da do svoje zemlje mimo klubske zapornice ne more več niti z avtom: »Naredili so mi prečni nasip, s to bitumnasto zadevo so mi parcelo uničili.« Opozori, da so zaklenili tudi urejen prostor za vadbo vratarjev na njegovi zemlji, malo naprej je parcela 2343 mehka, korak se pogreza globlje kot drugje na njegovem: »Tu je 25 x 25 m površine, ki naj bi jo po izjavah očividcev skopali štiri metre globoko in iz nje speljali 2500 kubičnih metrov peska.«Pušnik je o parkirišču pojasnil: ko je preverjal zgodovino nastanka, so v klubu ugotovili, da se »več kot 20 let nihče od lastnikov ni nič pritoževal ali kar koli zahteval«. Nekoč naj bi bilo na parceli celo peščeno igrišče, v zadnjih letih pa so pesek tja navažali zaradi lukenj, ki so nastale po deževnih nalivih: »Po kratkem pogovoru z lastniki se mi zdi, da razumnega dogovora ne moremo doseči, zato se bo verjetno spor rešil na sodišču.« Toda do takrat bo mimo predmetnega zemljišča preteklo še precej Save, Kermavner pa ne bo čakal križem rok: Pušnika je seznanil, da bo opravljena razmejitev.»Naredili smo meritve in za to plačali več kot 400 evrov, nato sem zakoličil našo parcelo. Na kovinske kole sem dal opozorilne prerezane palete, ena je že počena,« pokaže leseni mejnik na kovinski palici. »Poslal sem jim dopis, pa se niso odzvali v roku. O dogajanju smo obvestili občino Ljubljana oziroma Zavod za šport Ljubljana, ki upravlja površine,« še dodaja Kermavner, ki nam je v pogovoru navrgel, da je bilo njihove še več zemlje, pa so socialistični veljaki v prejšnji državi pokojno mamo prepričali, »naj da zemljo v uporabo – kar naenkrat pa je več ni imela«.Ježiške nogometaše je tako doletel dolg iz preteklosti, ki ga predsednik Pušnik ni mogel zakriviti, ga bo pa moral reševati. V enem od dopisov je potožil, da dediče »zanima samo prodaja parcele ali pa najemnina« ter da »na hitro in brez pravnih razjasnitev in ureditve« niso pripravljeni izpolniti nobene zahteve lastnikov. A Pušnik dela račun brez gospodarja Kermavnerja, ki napoveduje: »Če se ne odzovejo do 5. avgusta, bom zabil ograjo gor.« Ograja na zaklenjenem parkirišču bo nedvomno nov dosežek ježiških nogometašev, o čemer pa športni anali ne bodo poročali. Prej tisti (pravo)sodni ...